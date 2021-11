Rétrospective par Etienne Dugas, Président InfraNum : Une dérégulation réussie qui place la France en tête des pays fibrés en Europe

infr Alors qu’Etienne Dugas quittera la présidence de la fédération InfraNum le 9 décembre prochain, il clôturera le TRIP de l’AVICCA, événement partenaire depuis de nombreuses années, par une allocution spécifique.

Des prémices de la dérégulation du marché des télécoms en France, aux étapes clés qui ont conduit au succès collectif et industriel du plan France Très Haut Débit, le Président reviendra sur cette « success story » collective et industrielle à laquelle la fédération a largement contribué.

Cette intervention prévue de 18H à 18H15 se prolongera par un échange privilégié avec la presse jusqu’à 19H afin de revenir plus en détail sur ces 9 années de présidence vécues comme une aventure extraordinaire : celle d’avoir créé une filière stratégique en France qui, partant d’une feuille blanche, emploie désormais près de 40.000 collaborateurs et est considérée comme apportant un bien essentiel au quotidien de chaque français.

Par ailleurs, le TRIP, organisé par l’Avicca avec le soutien du Département Transition Numérique de la Banque des Territoires, s’articulera autour des enjeux majeurs pour l’aménagement numérique du territoire : les fortes évolutions du marché professionnel des télécoms, l’extinction du réseau cuivre, la qualité des déploiements FttH, le traitement des raccordements complexes, la cybersécurité, les impacts environnementaux du numérique, l’e-inclusion.

JEUDI 25 NOVEMBRE

14h00 : Ouverture – Patrick Chaize, Président de l’Avicca

14h20 : 2021, l’année des RIP FttH

16h30 : Le marché professionnel des télécoms, entre désillusions et espoirs

18h00 : Allocution d’Etienne Dugas, Président d’InfraNum

VENDREDI 26 NOVEMBRE

09h00 : Allocution de Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques

Présentation du plan d’extinction du cuivre par Stéphane Richard, Président directeur général d’Orange

Intervention de Laure de La Raudière, Présidente de l’Arcep

9h50 : Comment accompagner l’extinction du cuivre ?

11H30 : Tous connectés, tous accompagnés, tous protégés



Créée fin 2012 pour accompagner le Plan France Très Haut Débit, la fédération InfraNum regroupe plus de 200 entreprises représentatives de l’ensemble des métiers de la filière des Infrastructures du numérique (bureaux d’études, opérateurs, intégrateurs, équipementiers, fournisseurs de services, etc.). InfraNum est membre fondateur du Comité Stratégique de Filière « Infrastructures numériques » signé par le gouvernement en décembre 2019.

Partenaire industriel de tous les territoires connectés ou à connecter, la fédération soutient l’aménagement numérique et le développement des usages sur les territoires à travers l’utilisation d’une infrastructure neutre, ouverte et mutualisée. Ses thèmes d’actions prioritaires, au-delà du déploiement du THD : les smart territoires et la gouvernance de la donnée ; l’emploi et la promotion des métiers liés à la fibre ; la valorisation et la promotion à l’étranger du modèle des réseaux à la française.

Interlocuteur privilégié du gouvernement, des principaux organes de décision français dédiés au numérique (ANCT, ARCEP, CSNP), ainsi que des collectivités et de leurs associations, elle favorise les partenariats entre acteurs publics et privés, comme avec l’ensemble des acteurs institutionnels et techniques.