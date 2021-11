Première saison de rallye : l’Opel Corsa-e Rally sonne la charge

Dès sa première saison, l’ADAC Opel e-Rally Cup s’est imposée dans le paysage du sport automobile et a apporté une contribution importante à l’avenir du rallye en Allemagne. Très attendue, la première coupe du monde de rallye électrique a su emporter l’adhésion grâce au comportement en course de l’Opel Corsa-e Rallye de 100 kW/136 ch, ainsi que par un fort contingent de participants réunissant de jeunes talents de six nations assurant le spectacle qui fait tout l’intérêt du véritable rallye.

Les sept manches – trois dans le cadre du championnat allemand de rallye, trois dans le cadre des épreuves nationales R70 et, comme point d’orgue, le départ de la manche tchèque du championnat européen de rallye à Zlín – ont prouvé la validité de ce concept révolutionnaire. « Nous avons montré que le rallye électrique fonctionne, » déclare Jörg Schrott, directeur d’Opel Motorsport. « Pour maîtriser les nombreux défis d’un tel projet si révolutionnaire, il faut un esprit d’innovation, du courage et de fortes synergies. Et nous les avons réunis grâce à nos partenaires. Je tiens à remercier particulièrement l’ADAC, avec laquelle nous travaillons avec succès depuis de nombreuses années et qui a été convaincue du projet dès le début. TotalEnergies et eLoaded sont également des partenaires de la première heure. Sans les spécialistes d’eLoaded, qui ont développé avec nous l’infrastructure de recharge, la mise en œuvre professionnelle de l’ADAC Opel e-Rally Cup n’aurait pas été possible. »

Sur le plan sportif, un pilote en particulier a marqué les esprits : le Français Laurent Pellier, 26 ans, de l’équipe Saintéloc Junior, a remporté pas moins de six victoires cette saison et est ainsi devenu le tout premier vainqueur d’une coupe de rallye électrique. « C’était une formidable émotion de remporter la première épreuve à Stemwede et c’est une émotion tout aussi formidable de pouvoir maintenant être le premier champion de l’ADAC Opel e-Rally Cup, » déclare Laurent. « J’étais enthousiaste à l’idée de découvrir une série aussi novatrice, mais mes attentes ont été dépassées. Le rallye électrique n’est pas moins fascinant que le rallye à moteur thermique, et je me suis éclaté à piloter. »

Dans la bataille pour la place de vice-champion de l’ADAC Opel e-Rally Cup, le jeune Allemand Max Reiter a fini par s’imposer. Après sa victoire dans l’ADAC 3-City Rally, le jeune homme de 21 ans a terminé troisième dans la finale de l’AvD Saxony Rally, laissant ses rivaux Timo van der Marel (32 ans, Pays-Bas) et Luca Waldherr (27 ans, Autriche) derrière lui dans le classement final. Au final, quatre pilotes de quatre nations différentes se sont retrouvés aux quatre premières places du classement général.

L’ADAC Opel e-Rally Cup a conquis également de nouveaux amis en dehors du champ habituel des participants, dans les rangs des pilotes invités de renom tels que la star du WRC Yohan Rossel ainsi qu’au sein du plateau des grands pilotes sur circuit Timo Scheider et Lance David Arnold, qui ont démontré leurs talents au volant de la Corsa-e Rally.

Débuts remarqués de l’Opel Corsa Rally4 face à une rude concurrence

L’Opel Corsa Rally4 a également fait forte impression pour sa première année d’homologation. La voiture compétition-client de 153 kW/208 ch a remporté de nombreuses victoires de classe et est montée sur le podium en Allemagne et dans d’autres pays européens. Lors de leur première sortie internationale au Barum Czech Rally Zlín, Marijan Griebel, pilote d’usine Opel, et Tobias Braun, au volant de la Corsa Rally4, maîtrisaient la forte concurrence internationale dans leur catégorie lorsqu’ils ont été arrêtés par une panne avant l’arrivée. « C’est juste le genre de chose qui peut arriver dans un rallye, » a déclaré Griebel. « Il était beaucoup plus important de prouver que la Corsa Rally4 est parfaitement compétitive, même dans un environnement concurrentiel extrêmement fort. Et nous y sommes indubitablement parvenus. »

Samedi 13 novembre, les jeunes talents intéressés âgés de 16 à 24 ans auront la possibilité de tester gratuitement la Corsa-e Rally dans le cadre de l’« ADAC Opel e-Rally Expérience Day » à Oschersleben. De plus amples informations sont disponibles sur http://www.opel-motorsport.com/. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 novembre sur http://www.opel-motorsport.com/experience-day.