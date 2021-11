Atout France et Tripadvisor s’associent pour renforcer la visibilité des destinations françaises

En marge du Sommet Destination France qui a réuni hier 4 novembre à Paris les dirigeants des plus grands groupes internationaux du tourisme, autour du Président de la République et des membres du Gouvernement, Atout France et Tripadvisor ont signé une lettre d’intention visant à unir leurs efforts pour la valorisation de l’offre touristique française en 2022.

Tripadvisor et Atout France engageront en 2022 des actions communes afin de stimuler la demande touristique internationale vers la France. Pour ce faire, les partenaires s’appuieront sur la puissance de la plateforme de voyages, parmi les plus importantes au monde, qui accompagne chaque mois 463 millions de touristes dans la création de leur voyage.

Atout France et Tripadvisor mutualiseront leurs moyens pour mener en 2022, différentes campagnes de communications digitales sur les marchés internationaux. Tripadvisor prévoit ainsi d’investir jusqu’à 1 million d’euros pour promouvoir les destinations françaises en collaboration avec Atout France et ses partenaires, qui prévoient, de leurs côtés, d’abonder ce montant jusqu’à 1 million d’euros supplémentaires.

L’analyse des datas de Tripadvisor permettra d’orienter extrêmement finement les campagnes en fonction des segments de clientèles ciblées et naturellement d’évaluer leur impact en terme d’image mais également de conversion.

Différentes actions seront menées en complément pour valoriser les destinations françaises sur la plateforme Tripadvisor (articles, page de destination) et les entreprises françaises (hôtel, restaurant, etc.) qui ont été distinguées par les voyageurs lors de votes/classements organisés par Tripadvisor (Travelers choice awards).

Enfin, à l’instar que ce que fera Atout France sur son registre des hébergements classés, Tripadvisor valorisera, sur sa plateforme, les établissements français engagés dans une démarche de développement durable. Les labels durables détenus par les établissements apparaîtront notamment dans des contenus sponsorisés sur Tripadvisor.