Montreuil (93) rend hommage aux animaux tués pendant la Grande guerre en dévoilant une plaque commémorative au pied du monument aux morts du cimetière communal

Ce jeudi 11 novembre, à 11h, comme chaque année, la Municipalité de Montreuil rendra hommage aux 9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils tués pendant la Première Guerre mondiale.

Pour la première fois, cet hommage s’étendra aux animaux tués à la guerre en inaugurant, au pied du monument aux morts du carré militaire du cimetière communal de Montreuil, une plaque commémorative sculptée par l’artiste VIRGIL.

L’œuvre en résine, de couleur bronze, est une sculpture relief mesurant 100x70cm représentant le sacrifice des animaux ayant servi aux côtés des soldats pendant la guerre 1914-1918.

Perdus au milieu des armes de la guerre, ces êtres, chevaux, ânes, pigeons voyageurs, chiens, bœufs et bien d’autres animaux d’autres espèces, se sont retrouvés par milliers dans un enchevêtrement de souffrance et de complicité.

En apposant cette plaque, Montreuil veut faire entendre un message d’espoir, porteur d’un devoir de mémoire envers les animaux, réclamé par les soldats eux-mêmes.

Ce geste symbolique, posé pour le 103e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, veut restituer la mémoire de ces destinées tragiques comme l’a fait en son temps Maurice Genevoix dans Le Bestiaire sans oubli, pour que soit à jamais honoré le sacrifice de ces animaux.

En dévoilant de cette sculpture, la Ville de Montreuil, ville amie des animaux, entend sortir de l’oubli ces 11,7 millions d’équidés français, russes, allemands ou anglais, ces 76 000 chiens, 180000 pigeons voyageurs et tous les autres animaux.

Combattants, sauveteurs, soutien logistique, mascottes et même nourriture, ces animaux ont été relégués au second plan de l’histoire. Utilisés en masse pendant la Première Guerre mondiale, ces animaux ont pleinement participé à « l’effort de guerre ». Ils ont fait partie intégrante de la terrible stratégie militaire. Ils ont, par centaine de milliers, partagé le quotidien des soldats, les privations, les souffrances et souvent leur destin funeste en n’ayant d’autre sépulture que les champs de la Somme et de la Marne et de tant d’autres terres meurtries par ces longues années de guerre.

Après avoir adopté son Plaidoyer pour l’animal, Montreuil, avec ce geste, continue d‘œuvrer pour donner à l’animal la place qui lui revient, en développant la sensibilité et l’empathie envers les animaux et en sortant d’une relation de domination. Une fois encore Montreuil réaffirme sa détermination à placer le respect du vivant au cœur de son action.

L’œuvre originale du sculpteur VIRGIL, né en 1950 à Bucarest, diplômé de l’Institut des Beaux-Arts a été conçue pour le Centenaire de la Grande Guerre. Elle a été présentée au Grand Palais en 2018 et a reçu le prix Marcel Sandoz 2019 de la Fondation Taylor et parrainé par le Souvenir Français.

Cérémonie en présence de Patrice Bessac, maire de Montreuil, Mathieu Tomé, conseiller municipal délégué aux anciens combattants et à la Mémoire, Catherine Dehay, adjointe au Maire notamment déléguée à l’animal en ville, de la Maison des Combattants et de la Mémoire et des associations d’anciens combattants.

Ancien cimetière de Montreuil – 31, rue Galilée 93100 Montreuil