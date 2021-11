Les universités de recherche françaises s’engagent avec leurs homologues européennes pour l’association de la Grande Bretagne à Horizon Europe

Une lettre ouverte signée d’organisations de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de l’union européenne représentant plus de 1 000 universités a été envoyée ce jour à Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne, afin de l’alerter sur la dérive du calendrier de signature de l’accord d’association de la Grande Bretagne au programme de recherche européen Horizon Europe. Alors que le principe semblait acté il y a plus de dix mois entre l’union européenne et le gouvernement britannique, l’absence de concrétisation alors que les premiers appels de ce programme Horizon Europe sont imminents fait craindre une mise en péril du principe même d’association.

A l’image de leurs homologues de l’Union Européenne, les universités de recherche françaises réunies au sein du groupe Udice avaient salué la perspective de pouvoir poursuivre leurs collaborations anciennes et fortes avec les universités britanniques dans ce cadre d’association annoncé. La Grande Bretagne est une grande nation scientifique, et la communauté universitaire britannique elle-même est très attachée à la relation de qualité installée avec les universités de l’union européenne, notamment les universités françaises et allemandes. Se priver de ces collaborations en recherche est un jeu à somme nulle, notamment au regard des grands défis environnementaux, de santé publique ou technologiques du 21ème siècle.

Sans méconnaître les enjeux liés à la sortie de l’UE de la Grande Bretagne, la communauté scientifique réunie autour de cette action appelle autant la Commission Européenne que le gouvernement britannique à ce qu’un contexte propice à la collaboration de recherche soit préservé.