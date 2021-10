Nouvelle série limitée Fiat 500 Dolcevita Spiaggina

Afin de perpétuer le succès sans cesse renouvelé rencontré par les séries spéciales Fiat 500, la Marque italienne lance ce mois-ci en France la Nouvelle Fiat 500 Dolcevita Spiaggina.

Proposée en série limitée à 200 exemplaires pour la France, elle se distingue par sa personnalisation particulièrement élégante et très ancrée dans la mode : livrée extérieure blanc pur Bossanova White rehaussée d’une capote à motif marinière bleu et blanc, coloris d’un bleu profond pour les panneaux de porte et le revêtement des sièges qui intègrent un monogramme Fiat à l’avant, touches de chromes sur la robe extérieure et notamment pour les coques de rétroviseur, la moulure de capot moteur ou les entourages de vitres latérales.

La nouvelle série limitée à 200 exemplaires Fiat 500 Dolcevita Spiaggina est uniquement proposée en cabriolet et dispose de la motorisation Hybrid 1.0 BSG 70 ch. Elle se positionne au sommet de la gamme, affichant le niveau d’équipement le plus complet. Outre le système Uconnect 7’’ avec Apple CarPlay & Android Auto™, la banquette arrière rabattable en 2 parties, les projecteurs antibrouillards ou le radar de recul, la série limitée 500 Dolcevita Spiaggina se distingue de la finition Dolcevita Plus par les équipements additionnels suivants :

Peinture pastel Bossanova White

Capote exclusive à motif marinière bleu & blanc

Pack Style comprenant le pommeau de levier de vitesses en cuir ivoire, les baguettes latérales avec logo 500, la moulure de capot, les coques de rétroviseur extérieur chromées et les vitres arrière surteintées

Capteurs de pluie & luminosité

Climatisation automatique

Sellerie en tissu bleu avec monogramme Fiat

Fiat 500 Dolcevita Spiaggina Hybrid 1.0 BSG 70 ch cabriolet est disponible au tarif de 22 990 €, soit un supplément de 900 € par rapport à la finition Dolcevita Plus, pour un avantage client de 42%. À noter qu’aucune option n’est proposée sur cette série limitée.