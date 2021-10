Les résultats de Volkswagen au troisième trimestre impactés par la pénurie massive de semi-conducteurs – performances en hausse par rapport à l’année précédente sur les neuf premiers mois de l’année

Malgré la pénurie structurelle de semi-conducteurs qui sévit dans l’industrie, Volkswagen a livré environ 3,8 millions de véhicules dans le monde de janvier à septembre (+3,3% par rapport à l’année précédente). Pendant cette même période, le chiffre d’affaires a augmenté de 18% pour atteindre 55,5 milliards d’euros et le bénéfice d’exploitation, en hausse de 2,6 milliards d’euros par rapport à l’année précédente, s’établit à 1,6 milliard d’euros (marge d’exploitation : +2,9%). Le cash-flow d’exploitation net avant éléments exceptionnels s’élève à -0,7 milliard d’euros sur neuf mois, principalement en raison de l’augmentation des stocks de véhicules non finis qui font suite aux problèmes d’approvisionnement de cellules de batteries, de matières premières, d’auxiliaires et de consommables. Comme prévu, le troisième trimestre a subi de plein fouet les effets de la situation difficile sur les semi-conducteurs. Pendant cette période, Volkswagen a livré environ 1,1 million de véhicules (-26%). Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre s’élève à -184 millions d’euros. L’entreprise anticipe déjà un retour à des performances largement positives au quatrième trimestre.

« Malgré les importantes difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et à la pénurie persistante de semi-conducteurs, les performances de Volkswagen sur les neuf premiers mois de l’année 2021 se sont améliorées par rapport à la même période l’année précédente, note Alexander Seitz, Directeur Financier de Volkswagen. La réduction systématique des frais fixes et la gestion intelligente des ventes y ont largement contribué. Comme prévu, après un bon premier semestre, il n’a plus été possible d’atténuer l’impact de la pénurie de semi-conducteurs au troisième trimestre, ce qui a entraîné des pertes de production substantielles et une baisse des niveaux de stocks. Le cash-flow est également influencé par le travail en cours sur des composants et des véhicules destinés à d’autres marques du Groupe. Nous prévoyons un retour à des performances largement positives au quatrième trimestre par rapport au troisième. »



Niveau de commandes record – succès de l’offensive électrique



La demande de véhicules Volkswagen reste forte et les commandes ont atteint un niveau historiquement haut au troisième trimestre. « Nous avons actuellement des commandes pour près d’un demi-million de véhicules rien qu’en Europe, explique Klaus Zellmer, membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ventes. Sur les neuf premiers mois de l’année, le total des livraisons effectuées par Volkswagen a augmenté par rapport à l’année précédente dans toutes les régions sauf en Chine. L’offensive électrique du constructeur continue de s’accélérer. Au cours des neuf premiers mois de l’année, un nouveau record mondial de livraisons de véhicules électriques a été établi avec 167 800 véhicules 100% électriques (+169%) et 86 900 véhicules hybrides rechargeables (+98%). Volkswagen est le leader du marché des véhicules 100% électriques en Europe et atteint ses objectifs aux États-Unis.



En Chine, l’offensive électrique de Volkswagen est également en bonne voie avec une hausse constante des ventes de véhicules de la famille ID. Juste après leur lancement, plus de 6 000 modèles ID. ont été vendus au deuxième trimestre. Ce chiffre a atteint près de 23 000 au troisième trimestre. La tendance à la hausse s’est encore accélérée en octobre avec des prévisions de livraisons de 14 000 unités. Outre l’ID.4, l’ID.61 sept places s’est avérée très populaire, avec plus de 7 000 unités vendues depuis le lancement du SUV cet été. La semaine dernière, l’ID.3 a été le troisième modèle ID. à faire son apparition en Chine.



Dans le cadre de sa stratégie ACCELERATE, l’entreprise va lancer sur le marché au moins une nouvelle voiture 100% électrique chaque année. Dans quelques jours, l’ID.52 et l’ID.5 GTX2 célébreront leur première mondiale.



Prévisions pour 2021



Volkswagen s’attend à ce que les pénuries de semi-conducteurs se poursuivent en 2022. « Nous continuons à renforcer notre résilience en optimisant notre productivité et nos structures de coûts, ajoute Alexander Seitz. À court terme, nous prévoyons déjà des améliorations de tous les principaux indicateurs financiers au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre qui vient de se terminer. Pour l’année 2021, nous visons donc une hausse du chiffre d’affaires par rapport à celui de l’année précédente et nous tablons dorénavant sur une marge d’exploitation de 3% maximum en raison de la faiblesse des performances du troisième trimestre due à la pénurie de semi-conducteurs. Notre objectif de 6% de marge d’ici 2023 est toujours d’actualité. »



Pour améliorer sa résilience aux fluctuations du marché, Volkswagen cherche à réduire ses coûts fixes de 5% avant 2023, à améliorer la productivité de ses usines de 5% par an, à optimiser les coûts des matériaux de 7% et à amener toutes les régions dans le positif sur le long terme. Malgré la pénurie de semi-conducteurs, Volkswagen s’attend à atteindre le seuil de rentabilité en Amérique du Nord et en Amérique du Sud cette année.