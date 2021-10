CORE FOR TECHTM lève 3,5 M€ et reçoit le support financier du Gouvernement via France Relance pour asseoir sa position de leader dans la lutte contre l’endormissement au volant

Une startup lilloise qui sauve des vies et répond à des enjeux de RSE

CORE FOR TECHTM a développé en 2018, en collaboration avec une équipe de chercheurs du CHR de Lille, une solution scientifique innovante sans équivalent sur le marché. Ce système mesure les premiers signes physiologiques de somnolence du conducteur avant que celle-ci ne soit perceptible par lui. La technologie traite les signaux issus de la variabilité de la fréquence cardiaque. Pour rappel, sur autoroute, la somnolence est à l’origine d’1 accident mortel sur 3***.

Ce système s’adresse aux transporteurs, aux constructeurs et équipementiers automobile et aussi aux grands groupes cotés assujettis à de forts enjeux de RSE.

« Cette nouvelle levée de fonds intervient pour nous dans un contexte très favorable puisqu’une nouvelle réglementation de la Commission Européenne contraint les pays d’Europe à une forte mobilisation contre l’endormissement au volant. Tous les acteurs du transport routier, de la construction ou de l’équipement automobile sont donc amenés à renforcer la sécurité à bord de leurs véhicules. » déclare Nicolas Vera, Président de CORE FOR TECHTM.

« A cela s‘ajoute la volonté forte du Gouvernement de financer l‘innovation, notamment dans ce secteur de l‘automobile. Cette subvention montre qu‘il a compris le potentiel de notre technologie pour sauver des vies. Tous les indicateurs sont au vert pour le développement de notre société.»

Une levée de fonds avec un double objectif

Après un premier tour de table de 1,4M€ en Seed en 2018 destiné à sa R&D, auprès de Business Angels comme Damien du Fretay (Investisseur), Régis Dodin (Realease Capital), Jacky Joyaux et un investissement de Bpifrance dans le projet, CORE FOR TECHTM fait aujourd’hui entrer le fonds Supernova Invest. Les investisseurs historiques réinjectent aussi des fonds ainsi que quelques autres Business Angels comme Frédéric Bruneteau, spécialiste reconnu du véhicule connecté.

L’objectif pour CORE FOR TECHTM est de recruter les meilleurs talents dans les domaines technique et commercial pour diffuser sa technologie en Europe, ce qui passe par un triplement de ses effectifs d’ici fin 2022. La société souhaite se structurer afin de s’adapter à sa forte croissance et aux enjeux du marché. CORE FOR TECHTM a déjà démontré la valeur unique de sa technologie et entend devenir le leader sur ce marché.

Plus d‘un million de kilomètres déjà parcourus avec CORE FOR TECHTM

CORE FOR TECHTM projette d’équiper entre 12 000 et 15 000 véhicules d’ici fin 2022.

Grâce aux informations recueillies sur leurs propres conducteurs grâce au système mis en place dans leurs camions ou véhicules automobiles, les dirigeants de ces entreprises peuvent adapter leur organisation pour améliorer la sécurité de leurs chauffeurs, de tous les autres usagers de la route, et le cas échéant, de leur marchandise, sans perte de productivité.

Pour une entreprise liée au transport routier, les efforts pour limiter l’accidentologie sont importants, à la mesure des éventuels impacts financier, physique et psychologique. De plus, dans une étude menée par Made in Vote pour CORE FOR TECHTM en juin 2019, il apparaît que 70% des conducteurs seraient intéressés par l’utilisation d’un logiciel embarqué dans leur voiture permettant de détecter les premiers signes de fatigue, pour leur sécurité.

Une technologie qui se démarque par une détection très en amont des premiers signes de somnolence.

Lorsqu’il s’agit de fatigue il est impossible de s’autoévaluer. Quand les signes visibles apparaissent (clignement des paupières, raideur de la nuque …) il est déjà trop tard.

La solution technologique de CORE FOR TECHTM, installé au cœur même du véhicule, veille à la sécurité du conducteur en se basant sur la variabilité de sa fréquence cardiaque. Elle se distingue des autres outils proposés sur ce marché par sa capacité démontrée à identifier l’endormissement à un stade très précoce, et car elle est ergonomique, fiable, universelle et économique.

Ergonomique car elle agit en mesurant en temps réel les données physiologiques du conducteur et en l’amenant à s’arrêter au bon moment. Elle enregistre en plus les données contextuelles actuelles et à venir : état du trafic, météo, type de route ou encore horaires de conduite… et protège ainsi l’ensemble des usagers de la route.

François Breniaux, Partner chez Supernova Invest : « Des efforts conséquents ont été menés ces trente dernières années pour améliorer la sécurité routière, avec une réussite indéniable en France en particulier. CORE FOR TECHTM a su intégrer un savoir-faire unique d‘une équipe du CHR de Lille pour proposer une solution robuste et économique pour prévenir le risque d‘endormissement qui à ce jour reste peu adressé et représente une proportion non négligeable des accidents nocturnes et de poids-lourds. Nicolas et Stéphane ont réussi à démontrer la pertinence de s‘appuyer sur un signal d‘un paramètre biologique associé au système nerveux pour obtenir les meilleurs résultats prédictifs du marché dans un cadre d‘évaluation scientifique. Nous sommes persuadés que cette solution sera adoptée par une grande fraction des conducteurs européens à risque dans les années à venir pour leur plus grand bénéfice. »

Frédéric Bruneteau, Directeur Général et fondateur de PTOLEMUS et expert du véhicule connecté : « CORE FOR TECHTM crée une nouvelle catégorie sur le marché en pleine expansion de la gestion des risques liés aux conducteurs de flottes. Nous estimons que ces solutions équiperont 93 millions de conducteurs de flotte d’ici la fin de la décennie, générant des revenus annuels de 3,8 milliards de dollars pour leurs fournisseurs. Alors que la plupart des offres se concentrent sur le changement des habitudes de conduite, la solution de CORE for Tech est la première à résoudre le problème majeur de la fatigue des conducteurs en détectant ses premiers symptômes avant qu’ils ne produisent leurs effets. »

Joachim Mathes, Chief Technology Officer du Pôle Confort et Assistance à la Conduite de Valeo : « L’évaluation de l’attention du conducteur est au cœur du projet SÉRÉNITÉ que nous menons ensemble avec différents partenaires dont la start up CORE FOR TECHTM. Avec son expertise dans la mesure des signes précoces de fatigue, CORE FOR TECHTM jouera un rôle clé dans les solutions que nous développerons pour maintenir le conducteur en vigilance dans les véhicules de demain. »

(*) CORAM : Comité d’Orientation pour la Recherche Automobile et Mobilité

(**) RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises,

(**) (données ONISR- Observatoire Français Interministériel de la Sécurité Routière

A propos de Supernova Invest :

Supernova Invest est la société de gestion pionnière et leader de l’investissement deeptech en France, qui gère et conseille 6 fonds totalisant 400 millions d’euros. Spécialiste de l’investissement dans les start-ups technologiques de rupture, Supernova Invest concentre son expertise dans l’industrie, la santé, l’énergie et l’environnement, et le numérique. Les 20 ans d’expérience de son équipe dans l’investissement technologique lui ont permis d’accompagner plus de 100 entreprises parmi les plus innovantes de leurs segments, de la création à la maturité. Supernova bénéficie d’un partenariat privilégié avec le CEA (acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation) et Amundi (leader européen de l’asset management).

Supernova Invest a investi dans la société FIPSICO/CORE FOR TECHTM au travers du fonds Supernova 2.

En savoir plus : https://supernovainvest.com/

A propos de CORE FOR TECHTM :

Créée en 2015 à Lille, CORE FOR TECHTM a développé avec une équipe de chercheurs du CHR de Lille, un système scientifique sans équivalent de détection très précoce de l’endormissement au volant. Cette technologie, basée sur la variabilité de la fréquence cardiaque, mesure très précisément les premiers signes physiologiques de la somnolence avant que celle-ci ne soit perceptible par le conducteur. Elle s’adresse à tous les transporteurs, équipementiers, constructeurs automobile, loueurs de flottes, et tous les grands groupes économiques cotés confrontés à des enjeux importants de RSE. Un marché porteur à l’heure où une nouvelle directive de la Commission Européenne contraint les pays d’Europe à une forte mobilisation contre l’endormissement au volant.

FIPSICO (holding de CORE FOR TECHTM) présidée par Nicolas Vera, a réalisé un tour de table de 1,4M€ en 2018 destiné à sa R&D. Et un 2ème de 3,5M€ en octobre 2021 auprès de Supernova Invest, et aussi Bpifrance, les investisseurs historiques, et Frédéric Bruneteau, avec le support financier du Gouvernement, via le projet CORAM* porté par Valeo et lié au plan France Relance. Elle compte tripler ses effectifs d’ici 2022 pour répondre aux enjeux de ce marché.

www.corefortech.com