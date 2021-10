Volkswagen Véhicules Utilitaires au Camper Van Week-End de Chantilly

Quinze jours après avoir organisé son premier festival dédié à la van life, du mythique Combi à la gamme de loisirs California à Lacanau, la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires sera présente lors du Camper Van Week-end qui se déroulera les 15, 16 et 17 octobre prochains au Polo Club du Domaine de Chantilly.

A l’occasion de cet évènement dédié aux vans et aux fourgons aménagés, au cœur du village exposants, regroupant de nombreuses marques et offres spécialisées, la marque exposera sur le stand B3 l’intégralité de sa gamme California composée du Caddy California, du California 6.1, du Grand California 600 et du Grand California 680.



Présenté en Première Mondiale en septembre 2020, le Caddy California y sera notamment présenté pour la deuxième fois sur le territoire français. Troisième modèle de la famille California, basé sur le nouveau Caddy, il bénéficie des dernières technologies et aides à la conduite. Il offre une polyvalence et une modularité inédites sur ce segment, notamment grâce à sa toute nouvelle kitchenette de série.



Les passionnés pourront également apprécier certains produits dérivés sur le stand accessoires Volkswagen.



Plus d’informations sur l’évènement sont à retrouver sur https://www.camper-van-week-end.fr/chantilly/.