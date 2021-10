Nouvelle mise à jour à distance pour environ deux millions de véhicules BMW dans le monde

Les mises à jour à distance BMW apportent des améliorations complètes aux fonctions clés du véhicule et introduisent les derniers produits numériques à distance. Cela garantit un système toujours à jour. BMW Group propose cette année sa troisième mise à jour – cette fois-ci pour environ deux millions de véhicules BMW dans le monde. D’ici la fin de l’année 2021, la plus grande flotte au monde compatible avec les mises à jour à distance sera sur les routes, avec plus de 2,5 millions de véhicules BMW connectés, des voitures à motorisation thermiques aux hybrides rechargeables en passant par les BMW entièrement électriques.

La plus vaste campagne de mise à jour à distance de BMW Group à ce jour débutera avec le déploiement de la dernière version du système d’exploitation BMW 7 (Ver. 21-07) le 11 octobre 2021. Le coup d’envoi de la campagne sera donné en Allemagne, les autres pays suivront par étapes. Cette campagne complète de mise à niveau à distance se concentrera sur l’extension et l’amélioration des fonctions d’aide à la conduite. Spotify améliorera également son expérience de divertissement – offerte avec BMW Connected Music – et pourra désormais lire des podcasts. Les conducteurs de BMW M3 et M4 pourront s’attendre à une nouvelle expérience sonore unique pendant la conduite, grâce à M Sound Control. Chacune de ces nouvelles fonctionnalités offre aux clients une plus grande praticité, une sécurité accrue et, tout simplement, un plus grand plaisir de conduite.



La grande nouveauté de cette campagne est la possibilité pour les utilisateurs de l’application My BMW de télécharger gratuitement et en exclusivité cette version pendant les deux premières semaines. La mise à jour sera ensuite disponible pour tous les clients sous la forme d’un téléchargement automatique directement dans leur véhicule. L’application My BMW connecte les clients à leur véhicule via leur smartphone, le transformant en une interface intelligente. En plus de permettre le téléchargement de la nouvelle mise à niveau logicielle à distance dans le véhicule, l’appli offre également un moyen pratique de planifier vos trajets ou de fixer un rendez-vous de service. À partir de novembre 2021, My BMW proposera, entre autres, des améliorations fonctionnelles dans le domaine de l’électromobilité et des informations sur l’état du véhicule.



Avec la mise à jour actuelle, plus de 30 modèles et 1,6 million de véhicules dans le monde construits par le constructeur premium pourront mettre à jour directement leur logiciel. Il sera également possible de déployer la version actuelle (Ver. 21-07) sur près de 400 000 véhicules supplémentaires dotés d’une version logicielle plus ancienne. Pour cela, il faut que ces véhicules disposent de la version du logiciel avec possibilité de mise à jour (Ver. 20-07), ce qui peut être facilement réalisé en installant la version précédente.

Fonctions nouvelles et améliorées.

Les interventions non nécessaires de la direction peuvent être évitées grâce à l’amélioration de l’alerte de franchissement de ligne sur les routes étroites sans marquage central, ainsi que dans les courbes étroites.

Voir ce que votre BMW voit : C’est possible avec la nouvelle vue assistée. Lorsque le régulateur de vitesse actif (ACC) est activé, la BMW reconnaît l’état de la circulation autour du véhicule dans le trafic en mouvement, même en cas de brouillard. Cette fonction offre plus de confort et de sécurité.

Une collecte plus complète des informations sur le trafic grâce à l’amélioration de la fonction RTTI (Real-Time Traffic Information) permet à BMW Maps de planifier les itinéraires et de prévoir les heures d’arrivée avec encore plus de précision.

Les listes de lecture de podcasts Spotify sont désormais disponibles dans la voiture grâce à BMW Connected Music. La connexion via l’application Spotify dans la voiture et BMW Connected Music active automatiquement cette fonctionnalité.

La reconnaissance améliorée de la personne au volant permet de charger le profil de conducteur correspondant, quel que soit l’endroit où se trouve la clé du véhicule.

Le nouveau BMW M Sound Control pour les BMW M3 Competition et BMW M4 Competition promet de l’émotion pure – que ce soit au démarrage du moteur, au passage des vitesses ou à la commutation entre les modes d’expérience de conduite. Dans tous les cas, un son intérieur personnalisable et une expérience sonore BMW M unique sont garantis.

Le contrôle avancé du volume pour les smartphones Android connectés au véhicule via Bluetooth offre une expérience sonore améliorée pour le streaming de musique ou de podcasts.

Améliorations fonctionnelles.

Cette mise à jour logicielle à distance offre une fois de plus des possibilités de maintenance technique. Pour le client, cela signifie que les fonctions sont immédiatement améliorées, sans temps d’attente ni déplacement à l’atelier.



Mise à niveau à distance et déploiement.

Grâce au système d’exploitation BMW OS 7.0 et à la mise à niveau à distance, les conducteurs de BMW peuvent mettre à jour leur véhicule rapidement et facilement avec les derniers logiciels depuis 2018 – que le nouveau logiciel soit livré au véhicule via l’application My BMW ou directement à distance. Les nouvelles fonctionnalités peuvent être téléchargées rapidement dans la voiture. Les fichiers d’installation sont préparés dans le véhicule en arrière-plan ; une fois cette opération terminée, l’installation de mises à jour majeures ne prend pas plus de 20 minutes.



Les véhicules équipés du système d’exploitation BMW OS 7.0 produits à partir de juillet 2021 sont déjà équipés de la dernière version, y compris de toutes les fonctions supplémentaires. Les clients peuvent consulter la version du logiciel et vérifier les mises à niveau disponibles dans les paramètres du véhicule dans l’onglet « Mise à niveau logicielle à distance ». Cette dernière est désormais disponible pour plus de 30 modèles BMW, soit la quasi-totalité de la flotte de la marque. Les véhicules dont le logiciel est antérieur à la version 20-07 ne peuvent pas avoir la dernière version tant que la version intermédiaire n’a pas été téléchargée et installée. Seule la prochaine mise à niveau possible est disponible pour l’installation, de sorte que l’utilisateur n’installe jamais la mauvaise version.



La disponibilité des services et des fonctions dépend du modèle et de l’équipement du véhicule, ainsi que de la version du logiciel installée dans chaque pays. Les clients peuvent consulter les informations de mise à jour pour leur marché respectif sur les pages pays du site Web de BMW.