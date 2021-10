J-5 avant la 6e édition de NordicWalkin’Lyon by Alptis les 16 & 17 octobre 2021

Dans seulement quelques jours NordicWalkin’Lyon by Alptis revient les 16 & 17 octobre 2021. NordicWalkin’Lyon by Alptis est un évènement 100% sport-santé qui se déroule pendant deux jours dans la ville de Lyon. Dimanche 17 octobre, plus de 2000 participants sont attendus pour cet évènement dédié à la marche en milieu urbain, pour découvrir la ville autrement, en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre.

La Marche Nordique, le sport-santé par excellence

La Marche Nordique consiste à se propulser à l’aide de deux bâtons et permet un entraînement général de tous les muscles : la marche fait travailler le bas du corps (cuisses, fessiers, mollets…) et l’utilisation des bâtons permet la stimulation des membres supérieurs (abdominaux, épaules, cou, bras, pectoraux…) De 80 à 90% des muscles du corps travaillent !

Par rapport à la marche classique, la dépense énergétique augmente jusqu’à 40%. Sans chocs pour les articulations, sans excès sur le plan cardiaque, la marche nordique est un véritable sport d’endurance idéal pour l’élimination des graisses et permet de dépenser environ 400 calories par heure.

Des parcours allant de 8km à 20km,

Dimanche 17 octobre, NordicWalkin‘Lyon by Alptis propose 4 parcours à effectuer en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre (8km, 13km, 16km ou 20km), au départ du Parc de Gerland. Ces quatre parcours sont ouverts à tous niveaux, dès 6 ans, et permettent de découvrir les lieux et quartiers emblématiques de la capitale des Gaules.

Un Salon de la Marche Nordique & du Bien-Être,

Au parc de Gerland, sur le site de la Petite Prairie, le Salon de la Marche Nordique & du Bien-Être, accueillera de nombreux exposants et partenaires spécialisés dans le sport, la santé et le bien-être, tels que des entités spécialisées dans la diététique sportive, des fédérations et associations, des acteurs de la santé, des ambassadeurs du territoire et bien d’autres. Tous proposeront, des activités gratuites autour du sport-santé. Le Salon de la Marche Nordique & du Bien-Être se fera en accès libre.

Un programme riche,

Un programme riche et varié sera proposé aux participants ainsi qu’aux visiteurs de NordicWalkin’Lyon by Alptis. Entre les 4 marches proposées et le Salon de la Marche Nordique et du Bien-Être, tous pourront trouver une activité qui leur correspond les 16 & 17 octobre 2021 au Parc de Gerland à Lyon.

Retrouvez l‘intégralité du programme sur notre site internet : www.nordicwalkinlyon.com/programme

NordicWalkin‘Lyon by Alptis célèbre le sport-santé avec sa 6e édition cette année.

L’organisation est à votre disposition pour vous accueillir sur l’événement et vous permettre de rencontrer des pratiquants aux histoires singulières ainsi que des spécialistes de la Marche Nordique et du Sport Santé. Pour avoir plus de détails sur ces belles histoires, n’hésitez pas à nous contacter.

Serge Lefort, participant du 20km : " Voici trois ans, en septembre 2018, j'ai pris la décision de me reprendre en main en commençant un sérieux régime alimentaire. [...] Avec mon surpoids important, les premières sorties furent difficiles et je ne pouvais pas marcher trop longtemps Aujourd'hui, trois ans après, la marche m'est devenue indispensable. Je sors toujours deux à trois fois par semaine mais ma condition n'est en rien comparable. Mes sorties durent en moyenne entre deux et trois heures et mes parcours font régulièrement 15 à 20 kms. Hélas j'ai toujours marché seul et lorsque j'ai découvert l'organisation de la NordicWalkin'Lyon, je me suis dit que c'était pour moi une occasion unique de partager ce moment avec d'autres passionnés de la marche et de découvrir un parcours totalement urbain pour la première fois."

Sabine Beguin, participante du 20km : « Nous participons à notre première NordicWalkin’Lyon en 2017 puis progressons sur un parcours de 16 km en 2018. Puis les vingts km en 2019.! Un challenge ! Nous parcourons ces 20 km avec la force de l’amitié. 2020…. une année très particulière pour tous et pour certains dont je fais partie, une année terrible. Je tombe malade: un cancer de la langue très agressif. Diagnostiquée il y a pile un an. Une opération lourde, suivie de traitements harassants terminés il y a tout juste 6 mois. Depuis je reprends des forces… tout doucement. Une fatigue immense est toujours présente mais surtout la perte de confiance en moi. Perte de confiance dans ce corps pourtant sportif depuis l’enfance. Il y a quelques semaines, Corinne , Julie et moi décidons de nous inscrire à cette édition. Un défi pour moi qui avais beaucoup de mal à monter un escalier sans être épuisée il y a 3 mois en arrière! Cette année ce sera 20 km encore une fois! Nous abordons cet événement convaincues que si seul on va peut être plus vite; ensemble… nous irons plus loin ! C’est ce en quoi nous croyons pour dimanche prochain ! »

LES INFOS PRATIQUES

Inscriptions : Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 octobre 20h, et les inscriptions sur place seront possibles, au Parc de Gerland. Toutes les infos : www.nordicwalkinlyon.com/inscription

Tarifs : Une offre spéciale est proposée pour les groupes : 10 inscriptions achetées = 1 inscription offerte. Plus d’informations ici : www.nordicwalkinlyon.com/tarifs-speciaux

Site internet : Consultez l’intégralité du programme : www.nordicwalkinlyon.com