Montreuil réunit ses États généraux de l’alimentation pour avancer vers une alimentation plus saine

Les États généraux de l’alimentation se tiendront les 15 et 16 octobre, à Montreuil (93), parallèlement au marché paysan. Un moment de choix pour échanger sur la stratégie alimentaire lancée en 2020 sous le slogan « Mangeons mieux à Montreuil ». Au programme de cette première : animations festives, ateliers cuisine, forum, rencontres et débats.

Comment promouvoir à Montreuil une alimentation saine et de qualité pour tous ? Quelle cantine pour les enfants ? Pour en parler avec tous les habitants, la municipalité organise des États généraux de l’alimentation les vendredi 15 et samedi 16 octobre dont l’objectif, selon les mots du maire, Patrice Bessac est de « Faire de notre ville un territoire exemplaire du bien manger et du manger sain pour tous, en développant une alimentation plus juste socialement et économiquement et plus respectueuse de l’environnement. »

« C’est aussi l’occasion de rassembler et de présenter les initiatives locales et elles sont très nombreuses. Ces États généraux vont faciliter la création de synergies nouvelles », précise Mireille Alphonse, adjointe déléguée à la démocratie alimentaire. Sans oublier les ateliers cuisine, car l’alimentation est aussi une fête en partage !

Ces États généraux s’ouvrent le samedi 16 octobre, à 11h, avec le Forum « Mangeons Mieux à Montreuil » et un mot de présentation du Maire, Patrice Bessac qui sera suivi d’échanges autour de la question de « produire localement et approvisionner la ville », « transformer et distribuer » et enfin « bien manger et agir pour la sécurité alimentaire ». Mireille Alphonse, adjointe au Maire en charge de la transition et de la démocratie alimentaire clôturera les échanges de la matinée.