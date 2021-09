Bien hiverner son camping-car : les tips d’Indie Campers

C’est la rentrée, les vacances sont terminées, les maillots et chaussures de rando rangés au placard. Qu’en est-il du camping-car ? Et oui, l’allié des vacances réussies doit être hiverné dans les règles afin d’être paré pour le prochain road-trip prévu et éviter ainsi les déconvenues ! Indie Campers, leader de la location de camping-cars, dévoile ses recommandations pour entretenir son véhicule.

Au cours des 8 dernières années, Indie Campers a acquis une solide expérience en matière de camping-car et dévoile les meilleures pratiques afin de s’assurer que son compagnon de route est toujours en parfait état et prêt à repartir.

1 – Nettoyer l’extérieur du camping-car

Commencer par nettoyer la saleté et la poussière de la peinture avec un tuyau, un nettoyeur basse pression ou un seau d’eau. Il est important de le faire avant de commencer à frotter pour éviter que le sable et les gravillons ne rayent la peinture.

Ensuite, remplir un seau d’eau tiède. Y ajouter du savon de lavage de voiture afin d’éliminer la graisse résiduelle qui se trouve encore sur le véhicule.

Une fois le véhicule sec, ajouter une couche de cire pour voiture sur la peinture. Attendre qu’elle sèche, puis polir. La peinture à l’extérieur d’un camping-car doit être assez souple et cette souplesse est maintenue grâce à la cire. Si la peinture devient trop sèche, elle finit par se fissurer, s’écailler et rouiller.

« Entreposer le camping-car sans le nettoyer peut causer de nombreux problèmes, notamment des dommages sur la peinture et la corrosion de certaines pièces métalliques. En suivant ce guide étape par étape, vous vous assurez de nettoyer correctement l’extérieur de votre camping-car » affirment les experts d’Indie Campers.

2 – Nettoyer l’intérieur du camping-car

Avant de commencer à nettoyer, il faut d’abord retirer TOUS les aliments et produits compostables de l’intérieur du camping-car. Vérifier le réfrigérateur, chaque armoire et chaque tiroir.

Commencer le processus de nettoyage et de dépoussiérage de l’intérieur du camping-car. Porter une attention particulière à la cuisine et à la salle de bain. Ces zones peuvent être souvent humides, ce qui provoque la formation de moisissures pendant la période d’entreposage.

Placer un petit récipient de bicarbonate de soude au réfrigérateur afin d’absorber les odeurs pouvant s’accumuler à l’intérieur du réfrigérateur lorsqu’il est éteint.

3 – Empêcher les animaux indésirables d’entrer dans le camping-car

En prévision de l’hivernage du camping-car, il faut s’assurer qu’il n’y a aucun moyen pour les rongeurs, les insectes et autres animaux d’entrer dans le camping-car. Le processus de nettoyage intérieur est particulièrement important pour éviter cela. En effet, les aliments pourris et les odeurs fortes peuvent attirer des animaux indésirables.

Retirer également les articles non périssables dans la salle de bain tels que le dentifrice, le savon et d’autres produits de soin qui peuvent attirer les animaux et les insectes.

Il faut s’assurer que toutes les ouvertures externes telles que les évents, les tuyaux de plomberie et d’admission soient bien fermées. Si les animaux et les rongeurs sont fréquents dans la région, il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures préventives supplémentaires. Essayer des répulsifs anti-parasitaires non mortels tels que des lampes stroboscopiques, des feuilles de séchage et du savon pour repousser les indésirables.

4 – Trouver les conditions optimales d’hivernage pour le camping-car

Choisir une zone sèche et climatisée pour entreposer le camping-car. L’humidité est l’un des plus grands risques qu’encourt celui-ci. En effet, une atmosphère humide à l’intérieur du véhicule peut entraîner la formation de moisissure.

Si il n’y a pas accès à un espace de rangement intérieur, essayer de garder le camping-car au sec en le recouvrant d’une grande bâche. Si possible, garer le camping-car dans un endroit sécurisé et prévoir l’aération en ouvrant un évent, cela réduira l’accumulation d’humidité à l’intérieur du véhicule.

La lumière du soleil qui pénètre par les fenêtres peut endommager le revêtement intérieur. Ainsi, si le camping-car est équipé de stores ou de rideaux, mieux vaut les fermer afin de protéger l’intérieur de l’exposition aux rayons UV.

5 – Préparation des systèmes électriques pour le stockage

La maintenance de la batterie est une priorité absolue lorsque l’on range le camping-car pour l’hiver. Les cycles de décharge et de recharge continus raccourcissent la durée de vie de la batterie, il est donc préférable de la maintenir chargée.

Lors de la préparation du camping-car pour l’hivernage, il faut s’assurer d’éteindre tous les appareils électriques ainsi que l’onduleur du véhicule. Pour protéger la batterie, voici plusieurs options à choisir :

– Laisser la batterie connectée et faire en sorte que sa charge soit maintenue.

– Déconnecter la batterie et la retirer entièrement (c’est la meilleure option pour la santé de la batterie, mais cela demande un peu plus de travail)

À propos d’Indie Campers :

Indie Campers est le leader européen de la location de camping-cars, avec une flotte de plus de 1200 véhicules dans 40 sites à travers le Portugal, l’Islande, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie, la Belgique, l’Autriche, la Suède et le Danemark. Les véhicules peuvent être pris en charge et restitués dans différents endroits, avec une assistance routière 24/7 pour offrir une expérience de voyage inoubliable. La location comprend également un réfrigérateur, une cuisinière, un kit de nettoyage, la climatisation / chauffage et bien plus encore pour un road trip inoubliable. Fondée au Portugal en 2013, Indie Campers compte désormais des clients de plus de 130 nationalités différentes et plus de 200 000 nuits passées en camping-car.