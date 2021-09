Bien-être des salariés : les programmes des entreprises boostent la productivité !

Par Marian Pumir de Louvigny, Product manager France, chez Factorial

La crise sanitaire et les confinements ont poussé les entreprises à renouveler leurs idées pour maintenir le bien-être de leurs employés au plus haut niveau. L’intégration et l’adoption de ces programmes ont ainsi fait l’objet d’une grande attention. Cependant, il ne s’agit pas de nouvelles pratiques : la création de ce type de programmes remonte à l’industrialisation des États-Unis au XIXème siècle. Aujourd’hui, face aux multiples contraintes et incertitudes auxquelles nous devons faire face, les entreprises réalisent que la santé mentale et physique de leurs salariés est cruciale pour maintenir une bonne productivité.

Au cœur de tout cela, se trouvent les ressources humaines. Ces dernières considèrent même ce type d’initiatives comme étant une des responsabilités clés de leur travail, car le pouls d’une entreprise dépend des humains qui la composent.

Un programme de bien-être en entreprise : comment et pourquoi ?

Ce que l’on appelle « programme bien-être pour les employés » consiste en un ensemble de solutions proposées par les employeurs ayant pour objectif de prendre soin des salariés. Elles peuvent inclure l’abandon de mauvaises habitudes (tabac, mauvaise alimentation, sédentarité, etc.), mais il peut également s’agir d’initiatives visant à promouvoir la réduction du stress, le soutien émotionnel et la thérapie. Il est courant de nos jours pour les entreprises d’offrir à leurs employés des abonnements à des salles de sport. Aujourd’hui, nombre d’entre elles essayent de se renouveler via des initiatives moins traditionnelles comme la mise en place de salles de sieste par exemple. Ce genre d’initiatives sont des atouts pour les entreprises. Et ces dernières auraient tort de s’en priver !

Créer un environnement de travail bienveillant et sain est un objectif pour tous les chefs d’entreprise. Pour ce faire, des étapes sont à suivre :

Faire un sondage auprès des principaux concernés : en effet pour avoir des solutions qui correspondent aux besoins et envies des employés, l’opinion de l’équipe doit être demandée.

Évaluer la santé des employés : au-delà des sondages, des ressources supplémentaires peuvent aider à se faire une idée de l’état de santé de vos employés. Des questionnaires d’évaluation sont disponibles gratuitement en ligne.

Examiner les options disponibles : en fonction des retours des salariés, déterminez quelles options sont envisageables et quels sont les principaux problèmes auxquels votre personnel est confronté pour enfin trouver comment les aider à y faire face.

Argumenter : pour obtenir le soutien des dirigeants de l’entreprise, il est important de montrer les résultats positifs des programmes de bien-être au travail encourageants. Ainsi, le comité de direction pourra les considérer comme un levier pertinent à la réussite de la mission de l’entreprise.

Structurer le programme : afin d’être le plus efficace possible, les responsables RH doivent réunir un comité de personnes qui les aidera dans l’élaboration d’un programme solide, bien conçu, réalisable mais surtout planifiable.

Communiquer avec les employés : cela peut passer par la création de défis ou encore des slogans ; tout ce qui peut attirer l’attention des membres du personnel, introduire de la régularité et une cohésion dans les actions.

Observer les progrès : en examinant les retours des collaborateurs, il s’agit d’observer les bons points réalisés, d’améliorer et d’ajuster les programmes de bien-être au travail, et donc d’obtenir de meilleurs résultats.

Des bénéfices importants

En plus de fidéliser les collaborateurs, les programmes de bien-être peuvent prévenir les maladies chroniques mais aussi avoir de nombreux bienfaits. L’augmentation du moral des employés, une hausse du sentiment de bonheur sur le lieu de travail, un accroissement de la productivité, une incitation au recrutement, ou encore une cohésion d’équipe plus forte : les bénéfices sont donc variés et non-négligeables !

De plus, cela peut également permettre de diminuer les dépenses en matière de couverture santé, ainsi que les tensions entre collaborateurs telles que les micro-agressions ou les intimidations par exemple.

Ces avantages sont particulièrement importants pour les responsables RH lorsqu’ils conçoivent et proposent un programme aux dirigeants de l’entreprise. Si la société est confrontée à des problèmes de santé, les programmes de bien-être peuvent avoir un impact sur les niveaux de productivité et donc sur la bonne santé de l’entreprise dans sa globalité.

Suite à la période inédite et difficile que nous avons vécue (et que nous continuons de vivre), de nombreuses personnes ont été émotionnellement et moralement éprouvées. Ceci a ainsi poussé les entreprises à proposer de nouvelles solutions afin de prendre soin de la santé mentale des collaborateurs via des programmes de conseil, de méditation ou autres. Malgré le bouleversement des conditions de travail, le COVID aura tout de même permis de mettre sur le devant de la scène le personnel.

Il est donc nécessaire de donner la priorité à l’efficacité et de conduire les salariés vers un avenir meilleur : plus sain, plus motivant et plus dynamique en leur proposant toutes les solutions existantes !