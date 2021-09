Négoventis et l’AFMD nouent un partenariat inédit pour former les vendeurs de demain

La crise sanitaire a bouleversé les métiers de la distribution et les besoins des entreprises. Dans ce cadre, Négoventis et l’AFMD s’associent pour redéfinir les référentiels du métier de vendeur et accompagner, au plus près, les professionnels du réseau.

Négoventis, réseau de formations aux métiers du commerce et de la vente des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) dévoile aujourd’hui son partenariat inédit avec l’AFMD, l’Association pour la Formation au Management de la Distribution. Objectif : remodeler la certification et l’offre de formation de “Vendeur conseiller commercial” pour répondre aux nouveaux besoins en compétences des entreprises de la distribution dans un contexte de commerce connecté et omni-canal.

Un nouveau partenariat stratégique…

L’AFMD fédère un réseau d’enseignes de la distribution, pour répondre à des problématiques communes de recrutement et de formation des managers opérationnels. Elle compte aujourd’hui 16 enseignes adhérentes sur le territoire, telles que Boulanger, Norauto, Leroy Merlin, Castorama, Auchan, Carrefour, Kiabi entre autres .

Pour proposer la formation la plus adaptée à ses adhérents, l’AFMD a fait confiance à Négoventis, le 1er réseau de formation de l’Hexagone exclusivement dédié aux métiers du commerce et de la vente.

Dans le cadre de ce partenariat, Négoventis réactualise le titre de “Vendeur conseiller commercial” dans le cadre de son renouvellement auprès de France compétences. Avec cette nouvelle orientation dans le métier de vendeur, les deux organismes collaborent étroitement : l’AFMD s’engage à promouvoir le nouveau parcours auprès de ses adhérents et Négoventis s’engage à accompagner les enseignes adhérentes à l’AFMD concernant le sourcing de candidats en alternance.

“La force de Négoventis est d’allier un réseau à la fois national et de proximité. Il couvre tout le territoire via les CCI et il bénéficie d’une grande proximité avec les entreprises locales. Négoventis est un partenaire très réactif qui a déjà une excellente compréhension des problématiques du milieu. Nous ne pouvions penser à meilleur partenariat pour soutenir nos entreprises adhérentes, qui font actuellement face à des défis de taille”, confie Fatima Bondu, Responsable AFMD.

“Ce partenariat est également une belle opportunité pour le développement de Négoventis. Nous pouvons désormais nous appuyer sur l’expérience et le réseau d’enseignes de l’AFMD pour remodeler et optimiser nos offres de formation. Nous avons l’appui d’un partenaire avec une véritable expertise et une connaissance accrue du terrain”, ajoute Eric Groud, Président de Négoventis. .

…Pour former les vendeurs 2.0

La crise sanitaire et la digitalisation grandissante ont changé la donne et obligent les professionnels à repenser les référentiels du métier de vendeur. En effet, les habitudes et les comportements d’achat n’ont jamais évolué aussi rapidement. Face à ce constat, il est urgent d’adapter les offres de formations pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises de la distribution. Si aujourd’hui on ne vend plus un produit mais son usage, les professionnels doivent revoir en profondeur l’ensemble des techniques de commercialisation et leurs approches de vente directe.

Le partenariat Négoventis et AFMD permet d’enrichir la certification de vendeur conseiller commercial au plus près des réalités du terrain, pour former des vendeurs opérationnels dans un secteur en tension.

Le cas d’illustration de Norauto – une première promotion dédiée

Négoventis s’appuie sur les besoins de l’AFMD pour développer des modules de formations pertinents, que l’association peut ensuite proposer aux enseignes adhérentes.

Selon les besoins des enseignes et de leur répartition territoriale, des promotions dédiées peuvent même être organisées. En effet, via le réseau Négoventis, les entreprises peuvent s’appuyer sur des compétences socles et co-construire leurs propres formations en y intégrant leurs compétences spécifiques voire, si elles le souhaitent, en faisant intervenir leurs propres formateurs.

C’est notamment le choix qu’a fait Norauto, un adhérent de l’AFMD. L’entreprise a fait appel au CEPRECO, l’organisme de formation de CCI des Hauts de France pour inaugurer cette offre. La promotion dédiée a été inaugurée le 20 septembre et s’attachera à former les participants aux techniques de vente spécifiques et au cas pratique de l’entreprise en addition des modules d’enseignements classiques.

A propos du réseau Negoventis

Rappelons que NEGOVENTIS s’appuie sur 100 CCI locales et 130 centres de formation qui proposent des formations dans les métiers commerciaux, accessibles tout au long de la vie à tous les publics : salariés, demandeurs d’emplois, étudiants et alternants. NEGOVENTIS délivre 11 diplômes reconnus par l’Etat dans les domaines du commerce, de la vente, du commerce international, de l’hôtellerie-restauration, de la banque-assurance et de l’immobilier. Dispensées dans tous les territoires, y compris dans les départements et régions d’outre-mer, les formations NEGOVENTIS jouent la proximité. Par ailleurs, les formations évoluent régulièrement pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises.

A propos de l’AFMD

L’Association pour la Formation au Management de la Distribution et du Commerce est un réseau d’enseignes né il y a 37 ans en réponse à des problématiques communes de recrutement et de formation diplômante.

C’est un formidable outil d’accompagnement de l’évolution et de la transformation des métiers du commerce.

C’est un aussi un outil de communication externe au service de la Distribution et Commerce pour permettre de valoriser et relayer plus facilement la marque employeur des entreprises du commerce et de la distribution dans le monde éducatif.