L’ENSTA Paris, l’ISEP et l’EM Normandie grands vainqueurs de la 11ème édition des Voiles Etudiantes du Havre powered by EM Normandie

Une 11ème édition sous le signe de la joie de se retrouver, de la convivialité et du dépassement de soi pour les Voiles Etudiantes du Havre powered by EM Normandie les 25 et 26 septembre. Sous le soleil, les 19 établissements d’enseignement supérieur engagés se sont défiés dans la bonne humeur, sur le plan d’eau de la baie du Havre. Le trio gagnant au classement général EM Normandie, avec un bateau engagé dans chaque catégorie, est l’ENSTA Paris, l’ECAM Rennes et l’ISEP. L’ISEP domine le classement des First Class 7.5 tandis que l’EM Normandie monte sur la première marche du podium en J/80.

Après avoir été reportées plusieurs fois à cause de la crise sanitaire, la 11ème édition des Voiles Étudiantes du Havre powered by EM Normandie, organisées avec la Ligue de Voile de Normandie et le soutien de la Ville du Havre se sont bien déroulées les samedi 25 et dimanche 26 septembre

C’est avec beaucoup de joie que près de 200 étudiants des Grandes Ecoles de commerce et d’ingénieurs ainsi que de l’université se sont retrouvés pour participer à cette course qui s’inscrit désormais comme l’un des événements nautiques étudiants majeurs. Cette année, 19 équipages, répartis sur une trentaine de bateaux, J/80 et First Class 7.5 se sont affrontés les 25 et 26 septembre dans la baie du Havre.

L‘ENSTA Paris est arrivée première au classement général EM Normandie récompensant les établissements concourant dans les deux catégories (J/80 + First Class 7.5) tandis que l‘ECAM Rennes et l‘ISEP terminent respectivement 2ème et 3ème de ce classement.

L‘ISEP remporte la course dans la catégorie First Class 7.5. Déjà vainqueurs du classement général EM Normandie en 2020, les étudiants sont à nouveau montés sur la première marche du podium devançant l‘ECAM et l‘ENSTA PARIS.



Dans la catégorie J/80, c’est l‘EM Normandie qui rafle la première place devant l‘ENSTA Paris et CENTRALE NANTES.

« Quel bonheur d’avoir pu assister aux retrouvailles de ces jeunes navigateurs sur le plan d’eau exceptionnel de la baie du Havre ! Après ces derniers 18 mois si particuliers, ils étaient heureux de se réunir autour d’un défi sportif et d’une soirée. Avec la Ligue de Voile de Normandie, nous avions à cœur que ce week-end soit un beau moment de challenge où l’esprit d’équipe est roi. Nous sommes aussi très fiers d’avoir vu notre école monter sur la première marche du podium. Rendez-vous maintenant en mars 2022 pour la prochaine édition», déclare Elian Pilvin, Directeur Général de l’EM Normandie.

A propos de la Ligue de Voile de Normandie / La Vague Normande Événement

La Ligue de Voile de Normandie est une association loi 1901, tête de réseau (organe déconcentré de la Fédération Française de Voile) qui couvre l’ensemble des structures nautiques normandes. Elle fait fonction d’agence régionale représentative des clubs, porteuse de projets régionaux, jouant un rôle prospectif sur le secteur nautique, et endossant à la fois une mission de conseil auprès des structures membres et une posture de prescripteur sur le territoire.

Son pôle événementiel, La Vague Normande Événement, porte tous les projets événementiels dont Les Voiles Étudiantes du Havre powered by EM Normandie. Facebook : www.facebook.com/lvnormandie / Instagram : www.instagram.com/lvnormandie/

A propos de l‘EM Normandie

Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution de référence dans le monde des Business Schools. Elle détient les accréditations internationales EQUIS et AACSB. Avec plus de 5 800 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et 21 500 membres de l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur cinq campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière. www.em-normandie.com