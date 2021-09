Volkswagen Group China construit une usine de systèmes de batteries à Anhui pour renforcer la chaine de valeur des véhicules électriques

Volkswagen Group China lance la construction d’une usine de production de systèmes de batteries à Hefei (province d’Anhui). VW Anhui Components Company est la première usine de systèmes de batteries à être détenue à 100% par le Groupe en Chine. Sa capacité annuelle initiale sera de 150 000 à 180 000 systèmes de batteries haute tension destinés aux véhicules 100% électriques de Volkswagen Anhui basés sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) du Groupe. D’une superficie de plus de 45 000 m², l’usine sera située à côté du site de production de Volkswagen Anhui, première joint-venture à participation majoritaire de Volkswagen pour les véhicules 100% électriques. Volkswagen Group China va investir plus de 140 millions d’euros jusqu’en 2025 dans la nouvelle usine et ses installations, le démarrage de la production étant prévu pour le deuxième semestre 2023.

« La stratégie de plateformes du Groupe Volkswagen lui offre un avantage concurrentiel que nous transférons à l’ère de l’électro-mobilité, explique Stephan Wöllenstein, Président du Directoire de Volkswagen Group China. Avec la hausse significative du nombre de véhicules électriques nous devons nous concentrer sur le maintien des composants clés tels que les systèmes de batteries dans notre propre chaîne de valeur, ce qui nous permettra de tirer parti de synergies et d’innovations à l’échelle du Groupe. Volkswagen Anhui et VW Anhui Components Company, ainsi que nos deux joint-ventures, jouent un rôle crucial dans notre stratégie d’électrification et permettront à Volkswagen Group China d’atteindre son objectif, à savoir plus de 40% de véhicules à énergie nouvelle d’ici 2030. »



« Le développement et la production de systèmes de batteries est une étape cruciale afin d’assurer la responsabilité de bout en bout de la batterie, note Thomas Schmall, membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge de la Technologie et Président de Volkswagen Group Components. Anhui est donc un pilier de notre stratégie mondiale sur les batteries. La stratégie mondiale part de l’intégration verticale sur le marché des matières premières et va jusqu’aux solutions de seconde vie et de recyclage, en passant par la construction d’usines de batterie, ainsi que d’usines de cellules en collaboration avec nos partenaires (dont l’expert chinois des batteries Gotion). Nous construisons actuellement trois unités de production de batteries MEB en Asie, en Europe et aux États-Unis pour être en mesure de répondre à la future demande de systèmes de batteries MEB. Notre première usine de Brunswick en Allemagne est prête à produire jusqu’à 500 000 systèmes de batteries par an et contribue au renforcement de nos capacités avec son expertise de la planification, du développement et de la production. »



« Grâce à la nouvelle usine de composants d’Anhui, la part de valeur apportée par les composants de Volkswagen aux futurs véhicules électriques de Volkswagen Anhui sera d’environ 40%, ajoute Frank Engel, Vice-Président Exécutif de Volkswagen Group China en charge des Composants, de la Logistique et de la Qualité. VW Anhui Components a pour objectif d’équiper tous nos véhicules 100% électriques et de devenir l’épine dorsale de notre offensive d’électro-mobilité. Cette nouvelle usine de composants offre également une base solide en vue de la production des prochaines générations de batteries destinées au marché chinois. »



La nouvelle usine, baptisée VW Anhui Components Company, sera située dans le parc de fournisseurs du site de production de véhicules électriques de Volkswagen Anhui, ce qui permettra d’améliorer l’efficacité en termes de logistique et de coût et d’accélérer les délais de mise sur le marché. La nouvelle unité s’étendra sur 45 000 m², soit l’équivalent de 8,4 terrains de football. À compter du démarrage de la production, environ 200 salariés travailleront dans la nouvelle usine. Celle-ci exploitera les synergies existantes avec les ateliers et les usines de batterie du Groupe à Brunswick (Allemagne) et à Tianjin (Chine) et renforcera les liens et les synergies avec les usines de batterie MEB des joint-ventures chinoises du Groupe Volkswagen.



L’usine de Brunswick est considérée comme un modèle pour la planification, le développement et la production de systèmes de batterie. Des experts venus d’Allemagne sont présents sur les sites de construction des unités internationales, notamment à Anhui, pour apporter leur aide. L’expérience acquise à l’usine de Brunswick, qui fonctionne depuis 2019, est ainsi transférée à l’ensemble du Groupe Volkswagen. Outre les experts travaillant sur site, des équipes installées en Allemagne font le lien afin de garantir une collaboration parfaite. En même temps qu’Anhui, des capacités d’assemblage de batteries sont également en cours d’installation en République Tchèque (Mlada Boleslav) et aux États-Unis (Chattanooga). L’objectif est de fabriquer plus d’un million de systèmes de batteries par an dans quelques années.



Les employés suivront une formation à la Component Education Academy sur le site de l’usine de Tianjin, sachant que les employés de première ligne bénéficieront également de formations en réalité virtuelle pour éliminer les pertes de pièces et les risques d’accident, raccourcir le cycle de formation et réduire le besoin de sites physiques. Le Groupe s’investit auprès des jeunes générations et leur offrira des possibilités de double formation professionnelle, en mettant l’accent sur la formation technologique aux produits et aux composants de l’électro-mobilité. Cette offre va de pair avec la récente coopération engagée par le Groupe avec des partenaires locaux à Anhui, qui vise à développer les meilleurs talents locaux afin qu’ils contribuent à l’activité du Groupe et à faire de Hefei un hub de la mobilité.



Le système de batterie destiné aux véhicules MEB est composé de plusieurs modules de cellules, d’un contrôleur de gestion des cellules, d’un système de gestion de la batterie et d’une bande de connecteurs, qui sont tous reliés par des connecteurs haute tension et protégés par un carter de batterie en aluminium. En ce qui concerne la fabrication, les étapes de production seront au nombre de deux et disposeront chacune de deux lignes de production, une pour la production du cadre et une pour l’assemblage du système. Conformément à la vision du Groupe qui souhaitait développer un processus de production digitalisé, la production, l’assemblage et le test des systèmes de batteries s’appuieront sur des technologies de pointe et impliqueront un niveau élevé d’automatisation à chaque étape. La production de prototypes a déjà débuté à l’usine du Groupe à Tianjin.