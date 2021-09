Charal Restauration, en partenariat avec le Chef Étoilé Clément Bouvier, présente sa Gamme Chef

Depuis maintenant 35 ans, Charal fait parler son savoir-faire et sa créativité pour apporter le meilleur du bœuf sur la table des Français. Leader de la viande en France, nous avons fait de la qualité et de l’innovation les deux fers de lance de notre exigence, afin d’atteindre chaque jour un seul objectif : satisfaire les amateurs de viande et mériter leur confiance.

Notre ADN de marque pionnière, défricheuse de nouvelles sensations gustatives, s’applique également à Charal Restauration, à travers laquelle nous nous adressons aux professionnels qui recherchent excellence et praticité.

Depuis son origine, Charal Restauration développe sans relâche de nouveaux produits surgelés, multipliant ainsi les recettes et améliorant la praticité de leur mise en œuvre. En 2021, nous avons décidé de relever un nouveau challenge. Charal Restauration s’adosse à l’univers de la gastronomie et propose une offre premium haute en saveur 100 % surgelée et 100 % française destinée à tous les restaurateurs.

Une nouvelle page qui s’écrit à 4 mains avec le jeune chef étoilé Clément Bouvier, aujourd’hui aux commandes de deux restaurants d’altitude, étoilés à Tignes. Ensemble, nous allons faire découvrir aux amateurs de viande à quel point notre expertise bouchère et notre savoir-faire en matière de surgelés riment plus que jamais avec excellence.

Avec Clément Bouvier, nous sommes montés très haut, avec une seule ambition : vous faire atteindre les sommets du goût !

Bonne dégustation !

Un toqué qui atteint des sommets

Si ces recettes apparaissent totalement givrées, ce n’est pas seulement parce qu’elles sont proposées en versions surgelées, c’est aussi parce qu’elles se singularisent par leur audace. L’expert du bœuf a souhaité s’associer à l’expertise culinaire du chef savoyard Clément Bouvier, en charge de plusieurs restaurants étoilés d’altitude. Un professionnel aux idées haut perchées donc, qui, d’après le fameux Guide Rouge, a bel et bien la tête dans les étoiles.

La qualité bouchère au plus haut niveau

Comme à l’accoutumée, le plus grand soin a été porté à la sélection des morceaux et à leur découpe : rien que du muscle premium, faux-filet de race limousine et viande Label Rouge ; l’assurance d’une expérience gustative unique, haute en saveurs et en émotions. Pour adapter ses recettes aux contraintes de la RHD, Clément Bouvier a travaillé à quatre mains avec Éric David, chef de projet R&D chez Charal, qui lui a apporté tout son savoir-faire boucher. La surgélation préserve les saveurs de la viande, tandis que le grammage et le conditionnement sont ajustés au mieux. Cette précision dans les formats garantit une praticité optimale, ainsi une parfaite maîtrise du coût/portion, tout en répondant au défi que représente le gaspillage alimentaire, sans rien déroger à la qualité.