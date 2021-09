Investir à Limoges et défiscaliser dès cette année

Buildinvest, acteur majeur de la rénovation de prestige et de la défiscalisation immobilière, a réhabilité et transformé en logements, l’ancienne école du Présidial située au cœur du centre-ville de Limoges. L’édifice abritait au XVIIIème siècle l‘intendance et le commissariat de police de la ville sous Turgot, avant d’être converti en bâtiment administratif puis en établissement scolaire. La livraison du programme est prévue fin 2021. Huit logements sont encore disponibles à la vente. Ce sont les dernières opportunités, pour les investisseurs, de réaliser une opération patrimoniale tout en profitant de la réduction d’impôt Denormandie sur leurs revenus 2021 et en percevant leurs premiers loyers dans la foulée !

Un projet respectueux du patrimoine existant en cœur de ville

L’école du Présidial, dont la façade est classée depuis 1947, regorge d’éléments à fort intérêt architectural tels que le portail principal, le mur de clôture, le vestige de l’arcade et le contrefort. Le projet de restructuration, mené en partenariat avec les architectes des bâtiments de France, a veillé à mettre en valeur et préserver le cachet du bâtiment. L’édifice accueille désormais 20 appartements du T1 au T4 éligibles au dispositif Denormandie. Afin de conserver l’empreinte du lieu, l’ensemble des façades et planchers a été restauré et les appartements sont ornés de moulures et colonnes d’époque. Le rez de chaussée, côté rue Adrien Dubouché, abritera des commerces.

Des logements offrant une fiscalité avantageuse

Afin de revitaliser certains centres-villes en y attirant des commerces et des habitants, le Gouvernement a lancé en 2019 le plan « Action cœur de ville ». Limoges fait partie des villes lauréates ; les investisseurs qui y achètent des logements à réhabiliter bénéficient de l’avantage fiscal « Denormandie ».

Avec les logements situés dans l’ancienne école, Buildinvest livre une opération Denormandie « clé en main ». Les investisseurs bénéficient ainsi d’une réduction d‘impôt sur le revenu de 12, 18 ou 21 % de la valeur du bien (plafonnée à 300 000 euros) en contrepartie d’un engagement locatif de six, neuf ou douze ans. Soit une réduction d‘impôt maximale de 36 000, 54 000 ou 63 000 euros répartie sur la durée de la location. Ce qui correspond, par exemple, à une économie d’impôt annuelle de 6 000 euros pour un engagement locatif de neuf ans.

Limoges, une ville dynamique

Avec plus de 130 000 habitants, Limoges est la deuxième commune la plus peuplée de la région Nouvelle-Aquitaine, après Bordeaux. C’est également le premier pôle économique du Centre-Ouest. Ville en mouvement, Limoges est à seulement 3 heures de Paris, 3h20 de Toulouse et 2h15 de Bordeaux. Elle dispose également d’un aéroport international : Limoges-Bellegarde.

Riche d’un patrimoine culturel unique, Limoges est entrée, depuis 2008, dans le réseau national des 190 communes labellisées « Villes et Pays d’Art et d’Histoire ». En 2017, son savoir-faire séculaire dans les domaines de la porcelaine et des arts du feu a été récompensé par le label «Ville créative de l’Unesco ».

Limoges compte de nombreux espaces culturels (salles de cinéma, théâtres, musées, bibliothèques, etc.) qui contribuent à son dynamisme et à son rayonnement

