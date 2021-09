Antony : une nouvelle piste d’athlétisme connectée

La piste d’athlétisme du stade municipal Georges Suant, située avenue François-Molé, vient d’être entièrement rénovée et est désormais connectée.

Le stade Georges-Suant est un des premiers stades d’Île-de-France, après Cergy-Pontoise et Pantin, à bénéficier de capteurs de mouvements connectés.

Son inauguration s’est tenue vendredi 17 septembre en présence de Charles-Antoine Kouakou, médaillé d’or sur le 400 m lors des Jeux Paralympiques, et membre du club Antony Athlétisme 92.

Installation de capteurs

Exclusivement destinés aux entraînements, la piste est dotée de 150 capteurs enfouis dans le sol. Il suffit ensuite d’installer l’application SmartTracks sur son téléphone.

Les capteurs détectent le passage de l’athlète, mesurent la distance parcourue, la vitesse, le nombre de foulées et leur fréquence, des informations importantes pour les sportifs et leurs entraîneurs.

Les capteurs sont aussi installés sur les zones d’élan du saut en longueur et de la perche.

Rénovation complète du stade

Les travaux d’installation des capteurs ont été accompagnés d’une rénovation complète du stade construit en 1977.

Au titre des nouveautés : un neuvième couloir a fait son apparition. Plébiscités par les coureurs pour désengorger la piste, celui-ci est très innovant : s’il fait tout le tour de la piste, il n’est pas complètement plat puisqu’il présente un dénivelé de survitesse en sortie du 2ème virage permettant aux coureurs de travailler leurs foulées.

La nouvelle piste est dotée de deux sautoirs en longueur et de deux sautoirs à la perche supplémentaires et l’alimentation des pylônes d’éclairage a été renforcée.

Elle vient d’être homologuée par la Fédération niveau National.

Trois sites retenus par le Comité d’Organisation pour la préparation des Jeux

Trois sites ont été retenus à Antony par le Comité d’Organisation pour accueillir des délégations étrangères dans le cadre de leur préparation des Jeux.

Ainsi, le stade Georges-Suant totalement rénové pourra recevoir des délégations étrangères en athlétisme et en pentathlon moderne.

Le complexe sportif Eric-Tabarly, accueillera l’escrime, le tennis de table et le complexe La Fontaine-Arnaud Beltrame, ouvert en 2019, pourra recevoir la boxe anglaise et probablement l’escalade et la gymnastique rythmique.



Coût des travaux : 1.780.000 € TTC