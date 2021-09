87,3 millions d’euros : objectif dépassé pour la 2ème Campagne de la Fondation de l’École polytechnique

La Fondation de l‘École polytechnique clôture sa 2ème Campagne de levée de fonds et annonce avoir récolté 87,3 millions d‘euros en dons et engagements sur un objectif initial de 80 millions d‘euros. Réparti entre particuliers (Grands donateurs et fonds annuel) et entreprises (chaires), ce montant témoigne du succès de cette Campagne et du formidable engagement de la communauté polytechnicienne.

Structurée en trois axes et présidée par Xavier Huillard (X 1973), la Campagne « X puissance Vous » a permis l’amorçage et l’accélération d’une vingtaine de projets concrets au service de la stratégie d’excellence et de croissance de l’École polytechnique. Le soutien des donateurs et – nouveauté de cette Campagne – des entreprises mécènes, a rendu possible pour de nombreux étudiants, enseignants, chercheurs et entrepreneurs, l’accomplissement de leurs projets d’études, de recherche scientifique ou d’aventure entrepreneuriale.

Axe Enseignement et Recherche

En matière d’enseignement, la Campagne a permis de renforcer l’excellence de la formation pluridisciplinaire de l’X, de soutenir de nouveaux programmes comme le Bachelor of Science, et d’attirer des professeurs, chercheurs et étudiants de très haut niveau. Le programme Gaspard Monge a ainsi permis la venue de 17 professeurs de renommée mondiale à l’X. La Campagne a également contribué à intensifier son rôle dans la recherche fondamentale et dans la résolution de problématiques à fort impact sur des thèmes comme la santé, l’environnement ou encore la cybersécurité.

Axe Entrepreneuriat et Innovation

À travers cette Campagne, la Fondation a pu amplifier ses actions de soutien aux entrepreneurs et à l’écosystème de l’X. Elle a ainsi contribué à financer l’équipement d’X-FAB, l’espace de prototypage high-tech de son centre d’innovation, La Fibre Entrepreneur – Drahi – X Novation Center. Elle a également favorisé l’émergence de nombreuses initiatives entrepreneuriales à fort potentiel en allouant des aides financières aux étudiants et diplômés. Le programme X-Grant, un dispositif de soutien financier, a ainsi permis à 36 jeunes entrepreneurs, souvent freinés par le manque de moyens, de poursuivre le développement de leur projet.

Axe Rayonnement et Ouverture

Les donateurs ont également fortement contribué à renforcer le rayonnement de l’X et à accroître son attractivité à l’international. Leur soutien s’est montré décisif pour attirer les meilleurs talents et offrir des bourses et différentes aides financières aux étudiants internationaux notamment. En soutenant les actions du Pôle Diversité et Réussite de l’École polytechnique, ils ont également fait bouger les lignes en faveur de la diversité et de l’égalité des chances dans l’éducation.

Pour Xavier Huillard (X 1973), Président du Comité de campagne, « Cette deuxième Campagne de levée de fonds a suscité un réel engouement de la part des Anciens, un intérêt partagé par de nombreuses entreprises qui ont contribué à hauteur de 43,5 millions d‘euros. Nous avons pu compter sur leur mobilisation et leur fidélité et nous les remercions d‘avoir ainsi permis à l‘École de faire émerger de nouvelles solutions au service du bien commun ».

Denis Ranque (X 1970), Président de la Fondation de l’École polytechnique, déclare que « Grâce au formidable engagement de nos donateurs et mécènes, nous avons pu dépasser notre objectif de collecte et clôturer avec succès notre deuxième Campagne de levée de fonds. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite, prouvant ainsi leur attachement et leur reconnaissance envers l‘X. »

Pour Eric Labaye (X 1980), Président de l’École polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris, « Ces dernières années, le soutien de la Fondation a été déterminant pour accomplir les nombreux projets en lien avec notre stratégie. Le bilan de cette Campagne qui s’achève est particulièrement encourageant pour la poursuite de nos ambitions, qui sont d’autant plus fortes et audacieuses dans le cadre de l’Institut Polytechnique de Paris. »

À PROPOS DE LA FONDATION DE L‘ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Créée en 1987 par vingt grandes entreprises françaises à l’initiative de Bernard Esambert (X 1954), alors Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique et avec le soutien de l’Association des anciens élèves et diplômés de l’École, la Fondation de l’X rapproche l’École, ses élèves et ses enseignants-chercheurs du monde de l’entreprise. Elle a pour missions principales d’aider à l’évolution de l’enseignement à l’École polytechnique, de développer la recherche et le transfert de technologies avancées vers l’industrie française, de financer le développement de l’X, et ainsi de contribuer à son rayonnement français et international.

www.fondationx.org