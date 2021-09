MICHELIN CrossClimate 2, la nouvelle génération de pneumatiques MICHELIN 4 saisons

En combinant de nombreuses performances, parfois antinomiques, MICHELIN CrossClimate 2 s’impose comme le pneumatique permettant d’affronter la majorité des conditions météorologiques rencontrées par les automobilistes, quelle que soit la saison.

Défi industriel, le pneu MICHELIN CrossClimate 2 est disponible en 105 dimensions de 15 à 20 pouces. La gamme propose 65 nouvelles références, soit 40 % de dimensions supplémentaires par rapport à son prédécesseur, le pneu MICHELIN CrossClimate+.Cette offre dimensionnelle très complète dès la commercialisation du pneu vise à satisfaire les besoins de chaque automobiliste.

Tous les pneumatiques de la gamme MICHELIN CrossClimate 2 sont fabriqués dans sept usines européennes et notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

« Depuis le lancement de la gamme par Michelin, le marché du segment 4 saisons en Europe en est sorti profondément transformé. Il a depuis progressé de plus de 19 % par an et a été le seul à continuer à croître pendant la pandémie. Il devrait encore continuer à progresser de plus de 16 % par an au cours des cinq prochaines années. Plus sûr, plus endurant, plus économe, le pneu MICHELIN CrossClimate 2 est une nouvelle illustration de la stratégie Tout Durable du Groupe. »

Scott Clark, Directeur Business, Automobile, Motorsport – Membre du Comité Exécutif du Groupe.