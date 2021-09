Nissan e.dams engage Maximilian Guenther comme nouveau pilote de Formule E

Nissan e.dams est heureuse d’annoncer l’engagement de Maximilian Guenther en tant que nouveau pilote de l’écurie Nissan e.dams de Formule E. Guenther rejoindra Sébastien Buemi pour la saison 8 (2021/2022) de le Championnat du monde ABB FIA de Formula E.

Maximilian Guenther a déjà réalisé de remarquables performances en Formule E avec notamment trois victoires et une deuxième place. Avant de s’engager dans ce championnat de monoplaces 100% électriques en 2018, il a également marqué les compétitions « juniors » en devenant vice-champion de Formule 3, remportant 10 victoires, puis en décrochant une victoire et un podium en Formule 2.

Maximilian Guenther a déclaré : « Je suis très fier d’entrer dans la famille Nissan e.dams. L’équipe a de grandes ambitions dans le Championnat du Monde ABB FIA de Formule E et je suis extrêmement motivé pour contribuer à la réussite de ce projet. Piloter pour l’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux est un honneur et une nouvelle étape majeure dans ma carrière. J’attends avec impatience cette nouvelle aventure. »

Nissan attend avec impatience la saison huit (2021/2022), sa quatrième en Formule E, pour continuer à travailler sur ses performances et sa technologie 100% électrique.

« Nous sommes ravis de voir la passion et le dynamisme que Maximilian apportera à l’équipe. » a déclaré Tommaso Volpe, Nissan Global Motorsports Director. « Dès sa première saison de Formule E, Maximilian a remporté une victoire, devenant ainsi le plus jeune vainqueur dans l’histoire de ce championnat. »

« Je suis ravi d’accueillir Maximilian dans la grande famille du sport automobile Nissan. » a déclaré Ashwani Gupta, Chief Operating Officer de Nissan Motor Co., Ltd. « Avec ses trois victoires en Formule E, Maximilian apporte une riche expérience. Je suis sûr qu’il va très vite prendre ses marques et réussir à nouveau dans cette compétition qui est l’une des plus relevées du sport automobile mondial. »

Nissan est engagé en Formule E pour apporter l’excitation et le plaisir des véhicules électriques zéro émission à un public mondial. Dans le cadre de son objectif d’atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses opérations et le cycle de vie de ses produits d’ici 2050, Nissan entend électrifier tous ses nouveaux modèles d’ici le début des années 2030 sur les marchés clés.

« Notre engagement à long terme en Formule E nous donne une plate-forme puissante à partir de laquelle démontrer les performances exceptionnelles de notre technologie électrique zéro émission. En outre, le transfert de technologies entre la compétition et la série nous aide à construire de meilleures voitures pour nos clients. » a déclaré Ashwani Gupta.

« L’arrivé de Maximilian dans l’équipe ouvre un nouveau chapitre passionnant de notre histoire en Formule E. » a déclaré Gregory Driot, co-directeur de l’équipe Nissan e.dams. « Sa rapidité et sa détermination seront des atouts précieux pour faire progresser l’équipe. »

Mitsunori Takaboshi est confirmé en tant que pilote d’essai et de réserve de l’équipe. Ancien vainqueur de la Nissan GT Academy, Jann Mardenborough reste le pilote de simulateur officiel de l’équipe.

Déclaration de Sébastien Buemi

« C’est une excellente nouvelle de s’associer à Maximilian à partir de la saison huit. C’est un pilote impressionnant, très rapide, et j’ai hâte de travailler avec lui. J’ai l’impression que toutes les conditions sont réunies pour que le succès soit au rendez-vous et, espérons-le, remporter quelques victoires la saison prochaine. »