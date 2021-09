Volkswagen lance une plateforme en ligne sur l’avenir de la mobilité

Volkswagen lance une nouvelle offre pour les médias, les blogueurs et les influenceurs, ainsi que pour les représentants des ONG et les autorités politiques, scientifiques et éducatives, juste avant le salon IAA MOBILITY de Munich. Sur le Shaping Mobility Hub (accessible sur www.shaping-mobility.volkswagen.com), les utilisateurs ont accès à des « stories » exclusives, des débats, des aperçus détaillés et des options de recherche approfondie dans les domaines de la durabilité, de l’innovation, de l’électromobilité et le digital.

Avec le « Shaping Mobility Hub », Volkswagen Communications élargit l’éventail des sujets proposés. La plateforme de « storytelling » permet aux médias et au public intéressé de plonger dans l’avenir de la mobilité, en fournissant des informations exhaustives sur la volonté de Volkswagen de restructurer les domaines clés de la mobilité future qui a connu un nouvel élan avec la stratégie ACCELERATE. La mobilité électrique n’est qu’un début, l’étape la plus importante restant encore à venir avec la digitalisation, les produits logiciels et la conduite autonome.



Nouveaux formats fascinants, riches en émotion et en connaissances



Les événements importants, tels que l’IAA MOBILITY 2021, seront également diffusés en direct sur le Shaping Mobility Hub. Les visiteurs qui préfèrent écouter des contenus audio seront également comblés : dans le podcast Shaping Mobility, publié une fois par mois, des experts indépendants donnent un aperçu des tendances de la mobilité de demain. Un outil de synthèse vocale est également disponible pour certains articles.



Les « stories » disponibles sur le « Shaping Mobility Hub » peuvent être partagées facilement via Twitter, LinkedIn, Facebook ou e-mail. Le contenu de cette nouvelle plateforme est disponible en allemand et en anglais. Pour les utilisateurs intéressés par des informations plus détaillées sur les produits et les modèles, l’Espace Media Volkswagen (https://media.volkswagen.fr/) contient les derniers dossiers de presse, tandis que la page Volkswagen (www.volkswagen.fr) présente des informations relatives aux différents modèles de la gamme.