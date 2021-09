S1 2021 : résultats Norma Capital et ses deux SCPI Vendôme Régions et Fair Invest

Au cours du 1er semestre 2021, Norma Capital a donc mené une politique active d’investissement pour le compte de ses deux SCPI. La Société de Gestion dispose désormais de plus de 300 M€ d’actifs sous gestion pour ses produits grand public. Cela représente plus de 150 000 m² au total.

La digitalisation et l’innovation étant au cœur des préoccupations de Norma Capital, le premier semestre a été marqué également par le lancement de la plateforme de souscription 100 % en ligne réservée aux professionnels (CGP / CIF), permettant la souscription digitalisée des SCPI.

Fair Invest : la poursuite de l’investissement orienté santé, éducation, labellisé ISR



La SCPI Fair Invest, pionnière dans l’obtention du label ISR Immobilier délivré par l’Afnor Certification en novembre 2020, se distingue par sa politique d’exclusion sectorielle, permettant ainsi de favoriser les locataires ayant une activité socialement utile dont prioritairement la santé et l’éducation.

Alliant critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et performance financière, Fair Invest a signé 3 actifs immobiliers au cours du 1er semestre 2021 : un centre médical, à Paris (75), des locaux commerciaux accueillant notamment une pharmacie et un opticien à Lyon (69) ou encore des locaux à Reims (51) pour la filiale française du laboratoire Boehringer Ingelheim. Son patrimoine, porté ainsi à 10 actifs, représente une capitalisation totale d’environ 26 M€ au 30 juin 2021.

Également, la SCPI affiche, pour le second trimestre, un rendement trimestriel annualisé (TDVM) de 4,65 %. Son taux d’occupation financier au 30 juin 2021 est de 100 %. Fair Invest poursuit donc sa croissance et accueille 250 nouveaux associés au cours de ce 1er semestre, franchissant ainsi la barre totale des 1 000 associés soucieux de rendre leur épargne utile et responsable.

Vendôme Régions : l’attrait des actifs en région



Investissant au sein des grandes agglomérations régionales pour participer à leur dynamisme économique, la SCPI Vendôme Régions a acquis au cours de ce 1er semestre 8 nouveaux actifs immobiliers : des bureaux à Voisins-le-Bretonneux (78), Guyancourt (78), Choisy-le-Roi (94) ou encore Villeurbanne (69), des commerces à Lyon (69), Roncq (59) et Ivry-sur-Seine (94) et des locaux d’activités et entrepôts logistiques à Joué-Lès-Tours (37). Au 30 juin 2021, la SCPI représente une capitalisation de 276 M€.

Pour le second trimestre, la SCPI affiche un rendement trimestriel annualisé (TDVM) de 5,90 %. Son taux d’occupation financier atteint 97 %. Depuis le début de l’année, Vendôme Régions a accueilli 1 530 nouveaux associés (5 743 associés au 30 juin 2021).

Ainsi, pour ses deux SCPI Fair Invest et Vendôme Régions, Norma Capital a signé, pour le premier semestre 2021, un volume de transactions de près de 120 M€ (Vendôme Régions : 94 M€; Fair Invest : 24,5 M€) et un engagement actuellement constitué de près de 85 M€. Des perspectives positives pour le second semestre 2021



« Norma Capital a fait le choix d’orienter ses investissements sur une recherche constante de diversification optimale de son parc immobilier, de croissance pérenne et de valeur ajoutée sur le long terme. C’est en nous appuyant sur ces convictions que nous nous efforçons d’optimiser l’équation collecte-investissement, qui reste un facteur clé afin de perpétuer les bonnes performances de nos SCPI», précise Faïz HEBBADJ, Président de Norma Capital.

Chiffres clés et éléments marquants au premier semestre 2021

205 M€ de volume de transactions signées et engagées pour le compte des SCPI Vendôme Régions et Fair Invest ;

Rendement de la SCPI Vendôme Régions au 30 juin 2021 (TDVM annualisé) : 5,90 % ;

Rendement de la SCPI Fair Invest au 30 juin 2021 (TDVM annualisé) : 4,65 % ;

Lancement d’une plateforme de souscription digitale en mars 2021, faisant profiter d’une expérience fluide et intuitive pour gérer l’ensemble du parcours client ;

Remise des prix de la Victoire de la Pierre Papier (Gestion de Fortune) en juillet 2021 : Meilleure SCPI à capital variable – Diversifiée (actifs inférieurs à 500 M€) pour Vendôme Régions ; Meilleure SCPI labellisée ISR (actifs inférieurs à 500 M€) pour Fair Invest.



Retrouvez Norma Capital au salon Patrimonia, au Centre des Congrès à Lyon, les 30 septembre et 1er octobre prochains (Hall 2 | Stand J03).

–Source : Norma Capital. Données au 30 juin 2021.Les performances et investissements passés ne sont pas un indicateur fiable des performances et investissements futurs. Investir en SCPI comporte certains risques, dont le risque de perte en capital, le risque lié au marché immobilier, à la commercialisation des locaux et à leur gestion.