Génération Y : la flexibilité des livraisons de colis, indispensable pour les millennials ?

Les consommateurs français souhaitent désormais que leurs livraisons soient flexibles. Alors que les achats en ligne sont de plus en plus courants, les Français veulent décider eux-mêmes où, quand et comment ils seront livrés. Selon une étude réalisée par Sendcloud, 3 consommateurs français sur 4 estiment que la flexibilité de la livraison est un critère essentiel pour une commande. Cette tendance est surtout marquée chez les millennials qui recherchent avant tout la praticité.

Une génération en quête de praticité et de flexibilité ?

Pour les Français nés entre 1981 et 1996, les achats sur internet sont entrés dans leurs habitudes. En plus d’avoir grandi avec l’évolution des nouvelles technologies, ils ont adopté cette manière de consommer qui correspondrait davantage avec leurs rythmes de vie. 68 % d’entre eux aimerait pouvoir choisir une heure de livraison, et 60% voudrait avoir la possibilité de modifier l’adresse de réception une fois la commande expédiée – contre 48 % des 57-65 ans. Si on y ajoute l’augmentation du pouvoir d’achat constatée pour la génération Y, cette tendance devrait se poursuivre. L’étude met notamment en lumière que ces jeunes français dépensent 143 euros en moyenne par commande, alors que la génération dite « des baby-boomers » dépenserait moins de 100 euros (95,80?).

La livraison premium : une option qui a le vent en poupe

Le désir de praticité se reflète également dans le choix des options de livraison. Si la majorité des baby-boomers (68 %) choisit la livraison standard, ce chiffre tombe légèrement (56 %) chez les millennials. Les jeunes, souvent plus pressés, plébiscitent davantage la livraison le jour même, le week-end ou le soir (22% en moyenne, contre 10% pour la génération des boomers). Ces options de livraison premium font écho au style de vie des jeunes actifs et répondent par conséquent à leur demande d’instantanéité.

Il n’est donc pas surprenant que les options de livraison « premium » aient un coût supérieur, surtout si elles apportent un confort supplémentaire. D’ailleurs, la génération Y est prête à dépenser plus pour accéder à ce type de services. Par exemple, pour une commande de 50 euros, les jeunes de la génération Y sont prêts à payer un maximum de 4 euros de frais de livraison, alors que pour les baby-boomers, la somme tombe à 3,20 euros maximum.

Rob van den Heuvel, CEO et co-fondateur de Sendcloud, commente : « Notre étude nous permet de constater que la flexibilité est au c?ur des préoccupations de la génération Y. De plus en plus exigeants, il sera critique pour les e-commerçants de pouvoir répondre à cette demande, sous peine de manquer le coche. Se préparer est essentiel, d’autant plus que la génération suivante dite « Z », plus connectée et versatile que jamais, représente la clientèle d’aujourd’hui et de demain. »

Méthodologie

L’enquête E-commerce Delivery Compass a été menée par Nielsen auprès de 7 873 participants de 8 pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) en juin 2021. Le rapport complet donne un aperçu des nouvelles tendances de la logistique du e-commerce. Le rapport complet sera publié le 7 septembre 2021.

À propos de Sendcloud

Sendcloud est une plateforme d’expédition tout-en-un dédiée aux e-commerçants qui ont pour objectif de développer leurs activités en ligne. Sendcloud leur permet de rester compétitif tout en optimisant les expéditions et le processus de retour grâce à une solution logistique complète. Fondée aux Pays-Bas en 2012, Sendcloud est rapidement devenue l’une des solutions d’expédition leaders en Europe, avec plus de 23 000 clients en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique et en Autriche. Les clients vont des petits détaillants en ligne aux grandes entreprises issues des secteurs de la mode, de l’électronique et de l’agroalimentaire.