En France, les jeunes souhaiteraient prendre leur retraite à 52 ans

S’ils pouvaient choisir, les salariés de plus de 55 ans voudraient prendre leur retraite à 64 ans. Les employés de moins de 35 ans, quant à eux, souhaiteraient le faire neuf ans plus tôt, à 55 ans. L’âge souhaité pour partir à la retraite varie en fonction du pays. D’après une étude menée par le prestataire de Paie et de services RH SD Worx le fait de gagner plus ou de travailler moins d’heures, inciterait le plus souvent les salariés à rester actifs plus longtemps après l’âge légal de la retraite.

Les jeunes européens considèrent l’âge de 55 ans comme idéal pour la retraite

SD Worx a notamment demandé à 5 000 salariés européens de partager leur préférence quant à l’âge de départ à la retraite. Pour les plus de 55 ans, cet âge est nettement plus élevé que chez les 18-34 ans et ce constat vaut dans tous les pays interrogés. En France, les salariés plus âgés (> 55 ans) voudraient prendre leur retraite à 62 ans et leurs collègues belges à 63 ans, tandis que les Britanniques et Allemands fixent l’âge idéal de la retraite à 65 ans. Les Néerlandais sont ceux qui veulent travailler le plus longtemps – jusqu’à 66 ans. En moyenne, les indépendants de plus de 55 ans veulent continuer à travailler plus longtemps : jusqu’à leurs 68 ans, soit quatre ans de plus que la moyenne des salariés.

La différence entre les différents groupes de jeunes est frappante : les jeunes indépendants entre 18 et 34 ans veulent généralement partir le plus tôt à la retraite. La moyenne souhaitée se situe à 47 ans, tous pays confondus, avec l’Allemagne (en moyenne 40 ans) et la France (52 ans) aux extrémités. Cette situation est aussi visible chez les salariés. Ainsi, les Français entre 18 et 34 ans considèrent l’âge de 55 ans comme idéal pour la retraite. Quant aux jeunes Néerlandais, ils veulent travailler nettement plus longtemps : jusqu’à leurs 60 ans. À l’heure actuelle, l’âge légal de la retraite est fixé à 65 ans en Belgique et en Allemagne. Il est fixé à 66 ans en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

« La grande différence entre l’âge de la retraite souhaité chez les jeunes professionnels et les plus de 55 ans est frappante, même si elle peut s’expliquer par la phase de la vie dans laquelle ils se trouvent. Par ailleurs, il ressort des résultats que chaque catégorie d‘âge souhaiterait prendre sa retraite avant l‘âge légal fixé. Par conséquent, il en résulte une certaine tension, si l‘on veut maintenir l‘équilibre social. Une politique durable en matière de carrière et de RH joue un rôle crucial à cet égard », déclare Patrick Barazzoni, Directeur général chez SD Worx France.

Une hausse de salaire semble être la motivation principale pour travailler plus longtemps

Globalement, la principale motivation pour continuer à travailler après l’âge légal de la retraite est liée au salaire : en moyenne 36 % des salariés interrogés affirment qu’un salaire plus élevé les inciterait à ne pas encore prendre leur retraite. En deuxième position (31 %), citons la diminution du nombre d’heures de travail. Les missions réalisées complètent le top 3 : un salarié sur cinq (21 %) indique qu’il travaillerait au-delà de l’âge légal de la retraite si le contenu de la fonction devenait plus intéressant ou avait plus de sens.

Toutefois, les facteurs de motivation ne sont pas les mêmes dans tous les pays et varient aussi selon l’âge, même s’il est possible de distinguer certaines tendances. Environ la moitié des actifs entre 25 et 34 ans en France (51 %) travailleraient plus longtemps moyennant un salaire plus élevé. Le salaire supplémentaire reste un facteur clé dans les différents groupes d’âge, mais son importance diminue avec l’âge. Une réduction du nombre d’heures de travail est essentielle dans les groupes d’âge plus jeunes et moins important pour les plus de 55 ans. La même tendance s’observe en termes de contenu : plus l’employé est jeune, plus un travail intéressant et pertinent peut le convaincre de continuer à travailler plus longtemps.

« Il y a une scission importante au sein du groupe des plus de 55 ans : dans chaque pays (sauf en Allemagne), en moyenne 18 % de ce groupe déclare qu‘il ne trouverait pas gênant de travailler au-delà de l‘âge légal de la retraite, mais 29 % en moyenne indiquent néanmoins que rien ne pourrait les convaincre de travailler plus longtemps », explique Patrick Barazzoni.

Les jeunes collaborateurs sont plus stressés

Étonnamment, les plus de 55 ans se sentent aussi plus énergiques au travail que leurs collègues plus jeunes (18-24 ans). Près de la moitié (49 %) du groupe plus âgé affirme très souvent déborder d’énergie. Ceci est moins le cas pour les plus jeunes (soit 24 %). En outre, une personne de plus de 55 ans sur cinq (20 %) déclare se sentir en forme chaque jour au travail, contre 12 % des jeunes employés (18-24 ans). Cette différence s’explique peut-être par la perception du travail. Plus d’un employé sur trois (36 %) de la catégorie d’âge 18-24 ans associe souvent le travail à une charge mentale lourde. À partir de 55 ans, ce pourcentage n’atteint que 29 %.

Nous remarquons que les employés plus âgés se sentent plus à l‘aise et plus en forme au travail car l‘ensemble des tâches leur est plus familier. Grâce à leur longue expérience, ils s’inquiètent moins vite et gèrent généralement bien leur travail. En outre, ils connaissent souvent une situation plus stable qu‘un jeune employé qui se trouve au début de sa carrière et ressent davantage de stress en raison de l‘équilibre vie professionnelle/vie privée ou de sa situation financière. Il appartient à l‘employeur de sonder régulièrement ses collaborateurs et d‘intervenir à temps », commente Patrick Barazzoni, Directeur général chez SD Worx France.

À propos de l‘enquête L’enquête de SD Worx a été menée auprès d’un groupe cible large : outre les collaborateurs réguliers, des indépendants, des collaborateurs détachés et des intérimaires ont participé. La collecte de données a été réalisée par IPSOS en avril 2021 dans les pays suivants : l’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L’étude a rassemblé des entreprises de toutes tailles, dans différents secteurs. Au total, les données de 5.000 employés ont été recueillies. L’échantillon est représentatif de la population active française en ce qui concerne le sexe, l’âge, le niveau de formation, la région et le rapport indépendant/employé et temps partiel/temps plein.

À propos de SD Worx

Le monde du travail a radicalement changé. Que veulent les gens aujourd’hui ? Être inspirés par ce qu’ils font. Pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour que leurs business fonctionnent, les organisations ont besoin de collaborateurs dynamiques et motivés, disposant d’une technologie intelligente. En tant qu’acteur européen de premier plan dans le domaine des people solutions, SD Worx permet à toutes les organisations de créer de la valeur grâce à leurs ressources humaines. Pour leur business, mais aussi pour toutes les personnes qui en font partie. SD Worx fournit des people solutions qui couvrent tout le parcours du collaborateur… Du paiement des salaires pour attirer et récompenser les bonnes personnes jusqu’au développement des talents qui font réussir des organisations. SD Worx dope les performances des entreprises grâce à quatre éléments-clés : la technologie, l’outsourcing, l’expertise, et les analyses de données chiffrées.

Plus de 76.000 petites et grandes entreprises dans le monde entier font confiance à SD Worx, qui cumule +75 années d’expérience. SD Worx propose ses people solutions dans 150 pays, calcule les salaires d’environ 5 millions de salariés et fait ainsi partie du top 5 mondial. Les plus de 5.300 collaborateurs de SD Worx sont présents dans seize pays : la Belgique (siège), l’Allemagne, l’Autriche, l’Estonie, la France, l’Espagne, la Finlande, l’Île Maurice, l’Irlande, la Norvège, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. En 2020, SD Worx a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 800 millions d’euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.sdworx.fr