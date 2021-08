MAGNUM : UNE COLLECTION EN ÉDITION LIMITÉE QUI PRÉSENTE LES DESIGNS D’UN COLLECTIF DE CRÉATIFS AUDACIEUX

La collection en édition limitée, qui comprend des serviettes de plage et des sarongs, présente les designs d’un collectif de créatifs audacieux, encourageant chacun à prolonger l’été et ses plaisirs.

Magnum, leader mondial en matière de plaisir, célèbre l’été avec sa collection de plage en édition limitée. Cette dernière est composée de serviettes de plage XXL et de sarongs de luxe, des articles de mode indispensables pour la plage.

Les serviettes de plage de la collection mesurent 2 x 2 m. Très pratiques, ces serviettes de plage, ou couvertures de pique-nique pour les citadins, permettent aux épicuriens de garder une distance de sécurité de 2 m lorsqu’ils sont assis au centre. La collection comprend également une série limitée de sarongs de 1,5 m qui peuvent être portés de multiples façons, du foulard à la tenue de plage légère, ce qui en fait la collection de mode incontournable pour la plage.

Magnum, qui entretient une tradition de collaboration avec des créatifs révolutionnaires, s’est associée pour la collection de cette année à des talents établis et émergents. L’objectif est de dépeindre l’essence du vrai plaisir au travers de designs inspirés par le bord de mer et le soleil, la tranquillité et la nature, ainsi que les plaisirs sensoriels, notamment le parfum des fleurs et les saveurs gourmandes. Après le lancement de la première collection de Magnum en 2020, qui s’est vendue en 3 heures, la gamme 2021 présente des œuvres qui s’inspirent de la silhouette emblématique de la glace Magnum. Ces œuvres ont été conçues par Frank Pellegrino (@franckpellegrino), basé à Paris, Magnus Voll Mathiassen (@mvm_magnus), originaire de Norvège, et Shawna X (@shawnax) de New York.

Magnum a toujours pensé qu’une journée sans plaisir est une journée perdue et que chacun devrait être libre de poursuivre ce qui lui apporte un vrai plaisir, d’une manière qui lui est authentique. Concernant l’été que nous voulons vivre, Magnus Voll Mathiassen a déclaré : « Pour moi, le plaisir, ce sont les moments entre les tâches quotidiennes, où vous oubliez tout ce qui vous entoure. Ces courts moments de pur bonheur. Le plaisir, c’est ce qui permet de garder le moral ! Cet été, il s’agit de profiter des petites choses de la vie, de les chérir et de les partager. »

Dans le cadre de ce nouveau lancement luxueux, Magnum a introduit une nouvelle fonctionnalité : un QR code qui permettra aux consommateurs à la recherche d’un petit extra de commander une glace Magnum depuis leur emplacement. En scannant le QR code sur l’étiquette, les consommateurs seront dirigés vers UberEats ou Deliveroo où ils pourront acheter la glace Magnum de leur choix et la faire livrer directement sur leur serviette de plage en moins de 30 minutes.

Magnum possède un long historique de partenariat avec des personnes qui sont fidèles à leurs plaisirs personnels, et est fière de s’associer à la militante et mannequin Penélope Guerrero, qui a participé à la campagne 2020 #TrueToPleasure de Magnum et qui est la vedette de la campagne de cette saison. Grâce au mannequinat et à la comédie, Penélope Guerrero a trouvé une confiance en elle qui l’incite à lutter pour les droits de la communauté LGBTQI+ et à poursuivre sa quête intrépide de ce qui lui procure un véritable plaisir.

La campagne, réalisée par le célèbre photographe de mode Alberto Van Stokkum sur l’île méditerranéenne de Majorque, met également en scène les mannequins Eva Diallo et Yaqian Lan. Elles ont posé pour une série de photos présentant la remarquable serviette de plage et les sarongs en édition limitée, sur un fond paisible de paysage méditerranéen, nous rappelant que l’été que nous vivons est bien présent.

Les serviettes de plage (au prix de 50 €) et les sarongs (au prix de 25 €) en édition limitée sont disponibles dès à présent sur la boutique Shopify de Magnum.