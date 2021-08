Nouveau Nissan Z : Une lettre qui en dit long. Une nouvelle fois

Nissan a dévoilé le nouveau coupé Z de septième génération pour le marché nord-américain.

Voici le Nissan Z. Conçu par une équipe de designers et d’ingénieurs passionnés, le tout nouveau Z est un coupé sportif, moderne et accessible, inspiré d’un héritage inégalé depuis plus de 50 ans et populaire dans le monde entier.

« Les modèles Z, ce sont des sensations fortes à l’état pur. C’est la passion de Nissan sur quatre roues », a déclaré Ashwani Gupta, Representative Executive Officer et Chief Operating Officer de Nissan Motor Co., Ltd. « Le nouveau Z conserve l’authenticité d’une pure voiture de sport pour permettre de rester connecté à la route, tout en intégrant les technologies les plus modernes pour que la voiture puisse aider à rester connecté avec le quotidien. »

Ce tout nouveau Nissan Z, septième génération du nom, qui abandonne pour la première fois son préfixe numérique aux États-Unis, devrait être mis en vente chez les concessionnaires Nissan américains au printemps 2022.

Le nouveau Z : une voiture dynamique et exaltante

Le coupé 240Z d’origine a été créé pour apporter au plus grand nombre le plaisir et la joie de posséder une voiture de sport – une voiture conçue par des passionnés, pour des passionnés. Cet esprit et cet héritage vivent aujourd’hui à travers le lancement de la toute nouvelle réincarnation du Z.

Le V6 biturbo de 3,0 litres du nouveau Nissan Z augmente sa puissance de manière significative par rapport à la précédente génération. Le moteur délivre une puissance de 400 ch à 6 400 tr/min et un couple de 475 nm entre 1 600 et 5 600 tr/min. Avec 68 ch supplémentaires et une augmentation de 30 % du couple, le moteur est conçu pour réagir vite et avec souplesse aux sollicitations du conducteur, en plus d’une amélioration d’environ 15 % de l’accélération de 0 à 100 km/h. Cette performance est réalisée grâce à l’utilisation de deux turbocompresseurs de petit diamètre. Un capteur de vitesse des turbocompresseurs a également été intégré pour s’assurer que leurs capacités sont pleinement utilisées. Les deux turbos équilibrent la puissance de sortie et le temps de réponse, tandis que le système de soupape d’admission à calage variable électronique (e-VVT) assure une réactivité optimale et ajuste le calage de la soupape d’admission à la volée afin d’obtenir une grande réactivité et un bon rendement énergétique dans diverses situations de conduite.

« Pour faire simple, notre objectif est de faire de ce Z le meilleur d’entre tous. De génération en génération, nous plaçons la barre plus haut, en repoussant les limites du Z et en continuant à puiser dans notre instinct à la recherche de sensations fortes » a déclaré Hiroshi Tamura, Chief Product Specialist du nouveau Z. « Non seulement ce Z est puissant et agile, mais il est également conçu pour faire corps avec le conducteur en toute occasion. »

Le lien entre la voiture et le conducteur a toujours été une des caractéristiques phares du Z : un lien physique et viscéral, quelle que soit la route à parcourir. Ce lien homme-machine est au cœur du nouveau Z, notamment grâce à la présence d’une boîte manuelle à 6 rapports de série qui comprend un embrayage haute performance EXEDY®. Point de contact physique entre le conducteur et le Z, le levier de vitesse passe d’un rapport à l’autre presque instinctivement et sans effort.

Pour la première fois dans l’histoire des véhicules Nissan à propulsion, les modèles Z version Performance équipés d’une boîte manuelle sont dotés d’un système avancé d’aide au démarrage qui permet d’accélérer en douceur à partir d’une position à l’arrêt. Les modèles équipés d’une boîte manuelle sont dotés d’un arbre de transmission en carbone, et du SynchroRev Match® (talon-pointe géré électroniquement au rétrogradage).

Une boîte automatique sophistiquée, à 9 rapports et ultra-rapide, est également disponible. Elle offre une sensation de réponse instantanée et une accélération rapide, grâce à une large plage de rapports et à un système de launch-control de série. Elle permet au conducteur de rester en phase avec les sensations fortes et les performances du Z. Les palettes au volant de changement de vitesse en aluminium sont de série sur tous les modèles à boîte automatique 9 rapports. Deux modes de conduite sont proposés sur les modèles à boîte automatique : standard et sport. Le mode standard convient mieux aux déplacements quotidiens et aux longs trajets sur autoroute pour une conduite agréable. Le mode sport libère le potentiel de performance de la Z, avec un meilleur contrôle de l’accélération, un algorithme de direction sportif, une amélioration active du son et un réglage sportif du contrôle dynamique du véhicule. Il s’agit du mode le plus adapté à une conduite sportive sur une route sinueuse. Tous les modèles du Z en version Performance (automatiques et manuels) sont équipés d’un différentiel à glissement limité à embrayage mécanique.

Les ingénieurs ont calibré le châssis, le refroidissement, la suspension et la direction afin que le conducteur se sente toujours connecté à la voiture. Prendre le volant d’un Z engendre à la fois une impression de nouveauté, de modernité et de familiarité.

Afin d’offrir une conduite prévisible et réactive, l’équipe d’ingénierie a joué sur plusieurs tableaux, notamment pour la conduite à grande vitesse et en virages. Une rigidité accrue de la carrosserie, une direction assistée électrique à crémaillère offrant un fort ressenti mécanique, ainsi que des pneus avant plus larges (sur les versions Sport et Performance) permettent d’augmenter l’angle de braquage maximal de 13 %.

Les amortisseurs avant et arrière utilisent un nouveau système monotube, de plus grand diamètre que celui de la 370Z, qui engendre une réduction d’environ 20 % de la force d’amortissement et permet de minimiser les chocs sur les surfaces irrégulières, d’améliorer les performances de tenue de route et d’améliorer la stabilité de la conduite. La suspension avant à double triangulation en aluminium présente une nouvelle géométrie, notamment un angle de chasse accru, ce qui améliore la stabilité en ligne droite. Une barre anti-rapprochement avant à deux points d’ancrage est fournie de série. La suspension arrière indépendante multibras en aluminium a également été reconfigurée avec de nouveaux paramètres.

Le freinage est assuré par des freins à disque ventilés aux 4 roues. Des freins sport plus grands avec des étriers peints en rouge sont intégrés de série sur les versions Performance. La version Sport est équipée de jantes 18 pouces en alliage d’aluminium noir et de pneus haute performance Yokohama ADVAN Sport, tandis que la version Performance est équipée de jantes 19 pouces RAYS® en alliage d’aluminium forgé très léger et de pneus haute performance Bridgestone Potenza® S007.

Design du Nissan Z : retour vers le futur

Le nouveau coupé sportif de Nissan arbore un design extérieur moderne et élégant, qui témoigne du respect de sa lignée. Son long capot associé à un arrière court sont particulièrement typiques des modèles Z, avec un look à provoquer des « coups de foudre ». Le thème pour les designs extérieur et intérieur était « tradition et technologies modernes ».

Inspirés par les voix de milliers de propriétaires et d’amateurs des modèles Z, ainsi que par les conversations internes autour des six générations de Z précédentes, nous nous sommes retrouvés à graviter autour de croquis illustrant les éléments clé de design de plusieurs décennies, tout en restant fidèles à notre vision de l’avenir, a déclaré Alfonso Albaisa, Global Head of Design chez Nissan. Au final, nous avons créé un nouveau Z qui voyage dans le temps, tout en étant résolument moderne. »

À l’extérieur, le design du nouveau Z est celui d’une voiture de sport à propulsion classique, avec un long capot, un arrière abaissé et une silhouette fidèle au modèle Z de première génération. Les concepteurs ont utilisé des technologies de pointe pour simplifier le design, et ont incorporé un éclairage LED pour donner une profondeur supplémentaire sans ajouter d’éléments inutiles. Les demi-cercles des phares LED sont inspirés de la 240ZG des années 1970, réservée au marché japonais, et s’intègrent naturellement à l’identité de la nouvelle Z.

C’est lorsqu’on la regarde de profil que l’on remarque d’autant plus sa filiation avec le modèle original. La ligne du toit, du capot avant à l’arrière carré, lui confère la silhouette caractéristique du coupé Z première génération, dont l’arrière était légèrement plus bas que les ailes avant, créant une allure unique.

L’effet est amplifié par le profil des custodes qui descendent vers l’arrière abaissé du véhicule. Les poignées de porte sont encastrées et le hayon arrière est ultra-fin, tout en offrant une rigidité accrue par rapport au design de la 370Z. Les feux arrière, notamment les nouveaux phares LED 3D emblématiques, intègrent une technologie moderne dans un design qui rappelle celui de la 300ZX Z32 (1990-1996).

Intérieur connecté moderne avec une touche vintage

Technologie moderne et touches vintage se combinent harmonieusement dans le cockpit du nouveau Z, pour le confort optimal du conducteur comme du passager. La console centrale s’inspire des générations précédentes, avec trois jauges analogiques sur le tableau de bord, un système audio avec écran tactile de 8,0 pouces au centre et les boutons de commande de la climatisation près du levier de vitesses.

Les designers ont également demandé conseil à des légendes du sport automobile, comme Tsugio Matsuda, pilote de la Nissan Super GT500, afin de donner au Z un habitacle de voiture de sport idéal pour tous les scénarios de conduite. Cela se ressent notamment sur le tableau de bord : toutes les informations capitales figurent sur l’écran numérique personnalisable de 12,3 pouces, organisées de façon à ce que le conducteur puisse les appréhender d’un coup d’œil. L’indicateur de rapport est par exemple positionné en haut, au centre de l’écran.

Le tout nouvel écran TFT de 12,3 pouces propose trois modes d’affichage afin de s’adapter aux préférences du conducteur. Le mode « Normal » offre une touche sportive, la zone centrale comportant la navigation, l’audio et les informations sur le véhicule. En mode « Enhanced » (Amélioré), le compte-tours et l’indicateur de vitesse sont repoussés vers les bords de l’écran, laissant plus d’espace au centre pour l’affichage d’une carte de navigation et d’informations. Le mode « Sport » fait la part belle au compte-tours, au centre, avec un témoin de changement de vitesse en haut, bien en vue pour le conducteur. Le mode Sport permet également l’affichage d’une jauge de suralimentation ou d’un G-mètre.

La console centrale du nouveau Z est divisée en trois zones, avec trois jauges analogiques sur le tableau de bord (suralimentation, turbo, voltmètre) dans le champ de vision du conducteur. Les leviers de vitesses manuel et automatique ont été conçus sur mesure pour optimiser la prise en main et le confort.

Le nouveau volant à bras concaves typé course permet un accès rapide aux commandes tout en conservant son esthétique vintage.

La conception des sièges est inspirée de celle de la GT-R afin d’améliorer à la fois le maintien et le confort. L’utilisation de suédine sur le dossier du siège supprime les secousses latérales, améliorant ainsi le confort de conduite, tout en réduisant les ballottements lorsque le véhicule prend des virages avec de forts appuis.

Tous les modèles comprennent de série une gamme de technologies d’aide à la conduite et de sécurité, notamment le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons, avertisseur d’angle mort, prévention de franchissement de ligne, radar de stationnement arrière, feux de route intelligents et système d’alerte anticollision avant.

Une édition spéciale, créée en hommage au Z Proto présentée en 2020 et appelée Proto Spec, est également disponible. Limitée à 240 unités aux États-Unis, l’édition spéciale Proto Spec comprend des étriers de frein jaunes ornés du logo Z, des jantes RAYS 19 pouces en alliage d’aluminium couleur bronze, un pommeau de levier de vitesse exclusif (transmission manuelle 6 rapports uniquement), des sièges exclusifs en cuir avec des bandes extérieures jaunes, des contre-portes exclusives en suédine et tissu avec surpiqûres jaunes, et des surpiqûres intérieures spéciales.

« Le Z est plus qu’une voiture de sport que l’on conduit, c’est une extension du conducteur qui se déplace et répond à ses intentions », a ajouté M. Gupta. « Que ce soit sur une route sinueuse inexplorée ou sur votre trajet quotidien, le Z donne le sourire et éveille les sens. »