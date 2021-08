L’équipe BMW TECMAS Michelin continue sur sa lancée en alignant podiums et victoire lors de la 6ème manche du championnat sur le circuit Carole

De retour à la compétition après la trêve estivale, les pilotes de l’équipe BMW TECMAS Michelin étaient présents ce week-end sur le circuit Carole pour prendre part à la 6ème et avant-dernière manche du championnat FSBK-FE 2021.

Cette reprise marquait également le retour en course d’Alan Techer suite à son accident sur le circuit de Pau Arnos en juin dernier.

Dès les qualifications, les deux pensionnaires du team BMW TECMAS Michelin ont fait briller les couleurs BMW notamment grâce à la grande forme de Kenny Foray qui fut le seul pilote du plateau à rouler sous la minute. Auteur d’un meilleur temps en 59’’513, il s’offre ainsi la pole position. Cette superbe performance est complétée par la 5ème position aux essais d’Alan Techer, en 1’00’’101.

Kenny Foray s’élance en tête de la première manche sur une piste sèche mais une météo menaçante. Solide leader, le poleman va conserver le commandement de la course durant 21 tours, jusqu’à ce que la pluie s’invite dans les débats. L’adhérence sur la piste devenant précaire, Kenny Foray décide de ne pas prendre de risques. Il laisse alors filer la victoire afin d’assurer la deuxième place. Au contact du duo de tête depuis le 6ème tours, Alan Techer réalise lui aussi une course régulière jusqu’au drapeau à damier.

Kenny Foray et Alan Techer signent donc un beau tir groupé aux avant-postes de la catégorie puisqu’ils concluent cette première manche en montant respectivement sur la deuxième et la troisième marche du podium.

Crédité du deuxième meilleur tour en course, Kenny Foray hérite donc de la 2ème position sur la grille de l’ultime manche qui se déroule en fin d’après-midi, juste devant son coéquipier en embuscade au 3ème rang. Les 19 machines qualifiées en catégorie Superbike prennent le départ sur une piste redevenue sèche et, d’emblée, les pilotes BMW s’illustrent aux avant-postes avant que la course ne soit neutralisée par un drapeau rouge suite à un dépôt d’huile sur la piste occasionné par la chute d’un concurrent.

Lors du second départ, les deux BMW retrouvent leurs positions initiales mais au fil des tours, Kenny Foray hausse encore d’un cran son rythme, de telle sorte qu’il prend le commandement des opérations à 9 tours de la fin. Ultra motivé et très rapide, il ne sera plus rejoint. Le pilote de la BMW M 1000 RR #78 s’impose donc avec autorité au terme d’une bagarre très intense.

Sur le podium de cette deuxième course, Kenny Foray retrouve à nouveau son coéquipier Alan Techer qui se hisse sur la troisième marche et signe ainsi avec succès son retour en FSBK.

Après avoir dominé les qualifications puis avoir placé ses pilotes sur le podium des deux courses, le team BMW TECMAS Michelin s’impose donc comme l’équipe en forme de cette fin de saison. Kenny Foray pointe désormais à la 3ème place du classement général avec un capital de 172 points. En dépit de son forfait sur les deux précédentes courses, Alan Techer compte quant à lui 101 points et occupe la 6ème place au général.

La formation managée par Michel Augizeau aura à cœur de conclure la saison 2021 avec un palmarès enrichi d’une nouvelle victoire lors de l’ultime course qui se déroulera le 12 septembre prochain sur le circuit du Pole Mécanique d’Alès (30).

Michel AUGIZEAU – team manager

« Notre performance ici à Carole vient récompenser tous les efforts produits ces derniers mois. Au début de la saison, nous ne connaissions pas la nouvelle BMW M 1000 RR et il a fallu la faire évoluer. Nous constatons aujourd’hui qu’elle est devenue vraiment performante. Je suis très satisfait de la moto et des pneumatiques Michelin. Indépendamment de la superbe victoire de Kenny, il faut aussi souligner le très bon retour d’Alan. Nous terminons la saison sur d’excellents résultats, c’était notre objectif. »

Kenny FORAY – pilote

« Réaliser la pole position ici en signant le record de la piste en version course m’a fait tout d’abord énormément plaisir. Tout s’est également bien passé lors de la première course jusqu’à l’arrivée de la pluie qui m’a fait perdre confiance et mon feeling sur la moto. J’ai alors préféré assurer une deuxième place. Lors de la seconde course, sur le sec, tout est rentré dans l’ordre. J’ai attaqué tout le temps pour prendre la tête et remporter la victoire. C’est vraiment bien pour nous de gagner une course à la régulière. Nous allons tout mettre en œuvre pour nous imposer aussi sur les dernières courses de la saison. »

Alan TECHER – pilote

« J’ai été absent des circuits pendant deux mois. Ce fut un peu compliqué à gérer mentalement. Pour ce retour en FSBK, mon but était d’abord de reprendre le rythme et de me faire plaisir sur la moto. Je savais que je manquais encore de vitesse et d’agressivité sur un tour aux essais. Mais pour la course, on a bien travaillé avec Michelin et BMW pour me permettre d’être compétitif. Ce fut le cas car je monte sur le podium dans les deux manches. C’est mon premier doublé en France, je suis donc très content de ce résultat. »