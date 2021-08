BlackBerry IVY rend possible les paiements sécurisés à bord des véhicules avec l’ajout de Car IQ

BlackBerry débloquera ainsi le vaste marché des paiements et du commerce électronique

BlackBerry Limited (NYSE : BB ; TSX : BB), leader dans le domaine des logiciels automobiles embarqués annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle solution qui fournit une capacité de paiement sécurisé dans les véhicules. Cela aura pour objectif, notamment, de débloquer un marché de paiements dans les véhicules connectés qui devrait atteindre plus 530 milliards d’euros d’ici 2030.

Cette solution de paiement permettra aux constructeurs automobiles d’offrir une vaste gamme de services de paiement et de développer des flux de revenus jusqu’alors inexploités. La solution créera une « empreinte numérique » pour le véhicule, lui permettant de se connecter en toute sécurité au réseau de paiement d’une banque, de valider et de payer de manière autonome un large éventail de services fréquemment utilisés, notamment le carburant, les péages, le stationnement, l’assurance, l’entretien et d’autres capacités de « portefeuille ». Historiquement, les processus de paiement basés sur les véhicules sont complexes et s’appuient sur des primitives bancaires traditionnelles telles que des cartes de crédit physiques ou de multiples applications pour smartphones afin de communiquer avec chaque commerçant et fournisseur de services.

BlackBerry propose cette solution dans le cadre d’un partenariat avec le fournisseur californien de solutions de technologie financière Car IQ, qui tire parti de l’informatique périphérique embarquée de BlackBerry IVY et de l’accès direct aux capteurs des véhicules.

« Nous sommes ravis de démontrer la valeur de l’offre de bout en bout de Blackberry IVY pour ce marché grâce à notre partenariat avec Car IQ.», a déclaré Peter Virk, Vice President of IVY Product and Ecosystem chez BlackBerry. « L’accès aux données des capteurs et à l’edge computing permettra à bord des véhicules permettra d’offrir de nouvelles opportunités sécurisées pour les constructeurs automobiles. »

« Nous sommes ravis d’accélérer la mise sur le marché de notre dernière solution de paiement embarquée et de conquérir des parts du marché des paiements des voitures connectées en exploitant la plateforme BlackBerry IVY », a déclaré Sterling Pratz, PDG et fondateur de Car IQ. « Avec BlackBerry IVY, nous pouvons désormais intégrer entièrement notre solution sur une plateforme commune dans le véhicule, ce qui nous permet non seulement d’offrir le plus haut niveau de sécurité, mais aussi de réduire considérablement la complexité pour les banques et les commerçants. »

« Les gestionnaires de flottes, les opérateurs de véhicules partagés et les particuliers sont tous concernés par une gestion sécurisée des transactions qui évoluerait en fonction du développement des plateformes e-commerce.» a déclaré Lee Colman, hief Production Officer of global automotive technology analyst firm chez SBD Automotive. « L’identification du véhicule et/ou du conducteur grâce aux capteurs, étayée par la sécurité, favorise alors une meilleure efficacité de l’ensemble de la chaîne de valeur du parc automobile. »

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. La société sécurise aujourd’hui plus de 500 millions de terminaux, dont 195 millions de véhicules actuellement en circulation. Basée à Waterloo, en Ontario, la société utilise l’IA et le Machine Learning pour fournir des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et de la confidentialité des données, et est un leader dans les domaines de la gestion de la sécurité des terminaux, du cryptage et des systèmes embarqués. La vision de BlackBerry est claire : garantir un avenir connecté de confiance.

BlackBerry. Intelligent Security. Everywhere.

À propos de Car IQ

Car IQ est la première solution de paiement développée pour les véhicules et les flottes qui permet aux véhicules d’effectuer des transactions directement, en toute sécurité et de manière autonome avec les commerçants. La solution de paiement pour véhicules de Car IQ vise à faciliter l’utilisation et la simplicité pour les clients. La solution de paiement remplace les produits de carte de flotte existants et protège contre la fraude, tout en éliminant le fastidieux rapprochement des véhicules en back-office pour les flottes. Ces paiements apportent de la valeur en réduisant le risque de fraude tant pour la flotte que pour les institutions financières et les commerçants participants.