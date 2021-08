L’Atelier des Serres a investi son nouveau site de production à Saint Léger – sous- Cholet, la semaine dernière

L’Atelier des Serres, spécialiste de la serre de jardin à l’ancienne, basée à St Léger sous Cholet (49) a investi son nouveau bâtiment dédié à 100 % à la fabrication des serres depuis le 26 juillet. Jusqu’alors la production était attenante au showroom. Désormais la partie bureau commercial/administratif et la production/bureau d’étude/expédition sont séparés pour des questions de place. L’intégration de 2 centres d’usinage de la marque TEKNA, grâce au programme France Relance, un de 7 m de long et un autre de 4 m de long, permettant le perçage, fraisage et taraudage des barres en aluminium, s’est imposée pour absorber plus de volumes. Ce nouveau site offre un confort de travail pour les équipes dans le processus de fabrication. Cet investissement a pesé 1 Million d’euros. Il permet à l’Atelier des Serres d’augmenter sa cadence de production et sa rentabilité. Les délais de fabrication se trouvent ainsi diminués et les clients seront encore plus satisfaits. Parallèlement, des recrutements seront effectués à différentes étapes de la commercialisation et de la production afin de faire face à la demande.

Comment est née la serre de jardin à l’ancienne ?

Parmi les leaders français de la serre de jardin à l’ancienne, l’Atelier des Serres s’est distingué en étant un des plus jeunes acteurs par la fabrication française. Cet argument de taille offre une meilleure maîtrise des process de A à Z, une optimisation des délais. La garantie d’un SAV plus réactif que celui des productions étrangères.

En 2014, débute l’Atelier des Serres. 7 ans plus tard, les serres se déploient dans toute la France. Belle transformation numérique réussie avec une force commerciale reposant sur le site internet marchand de l’entreprise.

› 145 modèles de serres chacun se déclinant en plusieurs références/variations .

› 400 à 500 serres fabriquées.

› une serre pèse en moyenne 800 kgs > 30% d’aluminium, 65% de verre, 5% de joints.

L’Atelier des Serres surfe sur plusieurs vagues.

Avec l’engouement pour le jardin, le potager, les serres de jardin prennent de plus en plus d’ampleur, on produit soi-même ses légumes. Et le climat s’y prête particulièrement en France. On revient à l’essentiel de la terre. 2ème phénomène : L’habitat. On améliore ses équipements, son cadre de vie.

L’effet covid et l’effet Baby Boomers amplifient les demandes : beaucoup de retraités ou ceux arrivant aux portes de la retraite se font plaisir et dispose d’un pouvoir d’achat confortable.

Parallèlement, un manque imminent de l’offre sur ce marché : les autres acteurs du marché jusqu’ici étaient des petits entrepreneurs individuels souvent des menuisiers bois et alu tendant à disparaître car leurs fonds de commerce ne sont pas repris systématiquement.

L’équilibre de l’offre et la demande s’inversant, ceci présage un potentiel de marché à saisir par l’Atelier des Serres. La force commerciale du site internet marchand associée à une réactivité commerciale sur le terrain qui inspire confiance et un service de qualité au SAV constituent de bonnes bases.

L’Atelier des Serres parie sur l’avenir en se développant en réseau avec des showrooms dans différentes régions. Une 1ère agence showroom va ouvrir à Coignières dans le 78 en octobre prochain.

L’Atelier des Serres une entreprise française Basée en Pays de Loire, à St Léger sous Cholet, depuis 2014, L’Atelier des Serres commercialise ses serres dans toute la France avec des modèles standards ou sur-mesure. L’atelier de fabrication est intégré à la société, ainsi que l’équipe de poseurs : toute la chaine de fabrication est maîtrisée de A à Z.