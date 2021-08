Canicule : aider son chien à supporter les fortes chaleur grâce à la fontaine à eau Zoomalia !

Rien de tel que de s’hydrater en jouant pendant cette période où les températures grimpent ! Plusieurs départements sont en vigilances orange canicule, il faut prendre soin de nous mais aussi de nos animaux !

Zoomalia propose ainsi une solution ludique pour permettre au chien de s’hydrater en toute autonomie. La fontaine Spring Break de Zolia permettra au chien sur simple action de sa patte sur la pédale de faire jaillir de l’eau fraîche. Une façon originale, ludique et pratique de joindre l’utile à l’agréable : jouer et s’hydrater tout en étant autonome. Le branchement est simple, il suffit de raccorder le tuyau (3 mètres) fourni directement au robinet ou tuyau d’arrosage pour que le chien puisse se mouiller et jouer. Lorsque le compagnon s’est bien rafraîchi, ne pas de couper l’eau en fermant le robinet !

Prix : 19.99€