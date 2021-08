L’Institut Paris Region vous propose ses formations « Les Essentiels »

LUTTER CONTRE LA DIVISION DE LOGEMENTS

En présentiel Mardi 14 septembre 2021 de 09h00 à 17h30

Pénurie de l’offre, saturation des circuits de l’hébergement et du logement social, flux de populations modestes attirées par le marché de l’emploi se conjuguent en Île-de-France pour faire prospérer un « sous-marché » refuge dans les segments fragiles du parc privé. Avec la pression foncière, les formes d’habitat dégradé se diversifient en Île-de-France et concernent désormais certains tissus pavillonnaires paupérisés. Comment lutter contre le phénomène de la division pavillonnaire, de plus en plus répandu dans nombre de collectivités franciliennes ?

Cette formation a pour objectif de donner des clés de lecture pour comprendre la situation de l’habitat indigne et dégradé et de la division pavillonnaire en Île-de-France. Elle s’appuiera notamment sur les études les plus récentes sur le sujet puis accompagnera les stagiaires dans l’appropriation des méthodes et de la boite à outils disponible pour lutter contre ces processus.

LES EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES ÉVOLUTIONS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

En présentiel Mardi 28 septembre 2021 de 09h00 à 17h30

Quels sont les effets de la Covid-19 sur les évolutions socio-démographiques, les besoins en logements, les dynamiques urbaines et les inégalités territoriales en Ile-de-France ? Nombre d’idées et de chiffres circulent sur ces sujets depuis le premier confinement de mars 2020. Plus d’un an après, alors que la pandémie de Covid-19 a remis sous le feu des projecteurs les fortes disparités socio-démographiques des territoires, quel est l’état des connaissances sur ces questions ? Que pouvons-nous en dire avec certitude, quels sont les angles morts et les questions vives, notamment en termes de conséquences des évolutions récentes de la mortalité ?

S’appuyant sur son expertise et sa connaissance des territoires, L’Institut Paris Region vous propose, avec cette nouvelle formation, de mieux connaître et de comprendre les ressorts de ces évolutions socio-démographiques récentes dans chaque territoire mais aussi d’en décrypter leurs conséquences possibles. La formation remettra en perspective données franciliennes et données nationales tout en traitant du cas de la métropole francilienne.

AMÉLIORER L’INTERMODALITÉ DANS LES QUARTIERS DE GARE

En présentiel Mardi 5 octobre 2021 de 09h00 à 17h30

Au cœur des projets de transport et des projets urbains, les stations, gares et pôles d’échanges sont plus que jamais considérés et vécus comme des lieux de centralité. Parties intégrantes d’un quartier, tous les modes de mobilité urbaine s’y croisent et des flux souvent massifs convergent et s’y diffusent, dessinant une « aire de chalandise » dont l’échelle et le fonctionnement ne sont pas faciles à appréhender. Améliorer l’intermodalité et les circulations dans les quartiers de gares est donc une condition pour optimiser les rabattements et la diffusion des flux depuis et vers le pôle d’échanges, et renforcer son rayonnement. Il s’agit pour cela de s’appuyer sur une palette d’actions : aménagements intelligents de l’espace public, information voyageurs, jalonnement, services…

Cette formation abordera les enjeux d’intermodalité dans les quartiers de gare de manière élargie et transversale. Elle proposera des pistes d’action et des outils pour améliorer la prise en compte des rabattements en fonction des modes. Elle s’appuiera sur des exemples de bonnes pratiques et sur des cas concrets d’aménagement de quartiers de gares franciliens.

RÉGION, MÉTROPOLE, INTERCOMMUNALITÉS, LES MUTATIONS INSTITUTIONNELLES EN ÎDF

En présentiel Mardi 12 octobre 2021 de 09h00 à 17h30

Les nombreuses réformes territoriales de la décennie 2010 ont tenté d’adapter l’organisation institutionnelle francilienne aux enjeux métropolitains. La carte des acteurs de l’aménagement et du développement de la région capitale en a été profondément bouleversée, les compétences ont été redistribuées et les chaînes de décision ont pour partie évolué. Pour autant, les objectifs initiaux n’ont pas été atteints partout et des ajustements sont encore nécessaires, même si le calendrier des mutations à venir reste incertain. Cette formation permettra aux participants de comprendre les évolutions territoriales et d’en décrypter les impacts institutionnels, juridiques et financiers à l’échelle de la région, de la métropole et des intercommunalités.

Les experts de L’Institut Paris Region suivent et analysent ces mutations. Ils établissent le bilan de leur mise en œuvre. Cette formation propose une vision à la fois synthétique et complète, ainsi qu’une analyse des conséquences dans différents types de territoires.

LES FONDAMENTAUX DE L’URBANISME EN ÎLE-DE-FRANCE

En présentiel Mardi 9 novembre 2021 de 09h00 à 17h30

Acquérir en une journée les principaux éléments de connaissance et les données nécessaires à la compréhension des grands enjeux franciliens en matière de planification, d’aménagement et d’urbanisme, tel est l’objectif de cette session.

Cette formation sera centrée sur les trois grands enjeux de l’urbanisme que sont la planification régionale, la planification réglementaire et l’urbanisme opérationnel. Elle donnera des points de repères et des éléments de cadrage quantitatifs et qualitatifs et en présentera les évolutions récentes pour l’Ile-de-France. La formation terminera par une étude de cas, dans le cadre d’une visite de terrain du quartier Maine-Montparnasse. L’objectif sera d’illustrer la mise en tension « in-situ » de quelques problématiques abordées au cours de la formation.

REDYNAMISER LE COEUR DES VILLES MOYENNES

En présentiel Mardi 23 novembre 2021 de 09h00 à 17h30

La dévitalisation et la perte d’attractivité des centres villes est aujourd’hui au cœur des préoccupations des élus et des acteurs locaux. Les villes moyennes et centres-bourgs sont particulièrement touchés par ce phénomène. Face à ce constat, plusieurs dispositifs, dont le programme Action Cœur de ville lancé par l’Etat en 2018, ont été mis en place pour permettre leur redynamisation.

Cette formation vise à mettre en situation les stagiaires pour construire collectivement un projet global de redynamisation du centre-ville. Le « terrain » retenu est un cas pratique de centre-ville imaginaire conçu pour la formation.

Les stagiaires s’appuieront sur la méthodologie et la cinquantaine de fiches actions développées dans le Carnet pratique de l’Institut paru en juillet 2020 et présentés en début de séance. Ils seront guidés dans leurs travaux collectifs par des experts compétents dans différentes disciplines.

LA TRANSFORMATION DE L’AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

En présentiel 30 novembre 2021 de 09h00 à 12h30 et 1er décembre 2021 de 09h00 à 17h30

Le foncier économique et l’immobilier d’entreprise sont traditionnellement les piliers du développement économique des territoires. Les principes établis au 20ème siècle sont en train de se fissurer, voire par endroit de voler en éclats. Il faut dire que les grandes transformations numériques et écologiques, les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 ou encore l’évolution des comportements sont à l’œuvre et changent les règles du jeu. Comment se repérer dans ce contexte ? Dans quelles directions avancer pour ancrer et développer les activités économiques ?

Les experts de L’Institut Paris Region vous proposent une formation totalement remaniée pour vous aider, dans ce nouveau contexte, à reconstruire votre politique d’immobilier d’entreprise et de foncier économique.

Les « Essentiels », cycle de formations de L’Institut Paris Region, délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un format compact, dans un souci permanent de concision et d’actualité.

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro : 11756220575. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Certification Qualiopi sous le n° 637276. L’Institut répond donc aux critères du Référentiel National Qualité AC-REF-003-02. Il est «référençable» par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

L’Institut Paris Region a été agréé en 2018 par le Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus locaux. Cette attribution a été renouvelée le 27 juillet 2020 pour quatre ans.

L’Institut Paris Region

15, rue Falguière – 75740 Paris cedex 15

www.institutparisregion.fr