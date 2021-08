Un Escape Game avec Surfider Foundation Europe pour découvrir pendant l’été le Domaine de Certes et Graveyron

En enquêtant sur le changement climatique, le guide naturaliste du domaine de Certes et Graveyron, zone marécageuse jouxtant le bassin d’Arcachon, a soudainement disparu. Les joueurs devront partir à sa recherche et pourront explorer les richesses de cet espace naturel avec Surfrider Foundation Europe !

« En quête de nature » : un jeu de piste sur les enjeux du changement climatique.

Les participants partiront à la découverte de la faune au détour d’un sentier, et découvriront la richesse du littoral girondin et de son estuaire en apprenant à les protéger. Cet Escape Game permettra d’acquérir des connaissances sur l’érosion, l’adaptation au changement climatique, l’impact des déchets sur la biodiversité mais également sur les enjeux de préservation de la qualité de l’eau des zones humides. Au cœur du Domaine de Certes et Graveyron, véritable sanctuaire de biodiversité, c’est une véritable course au savoir qui se déroulera entre échange et partage !

3 niveaux de difficultés, 3 thématiques, 3 circuits sur la dérégulation climatique, l’habitat et l’érosion !

Les écosystèmes terrestres et marins jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. À l’heure actuelle, ils absorbent près de la moitié des émissions de dioxyde de carbone générées par l’homme. La protection et la réhabilitation de la nature constituent ainsi des alliés majeurs et peu coûteux pour lutter contre le changement climatique et notamment l’augmentation globale des températures.

Un Escape Game grandeur nature au Domaine de Certes et Graveyron : un lieu d‘exception, un scénario immersif.

Le domaine de Certes et Graveyron apparait aujourd’hui comme un trésor historique en plein cœur du territoire de la Gironde. Laissés à la gestion du Conseil Départemental, les lieux ont repris forme, les bâtiments ont été rénovés et les chemins restaurés. Proche de l’Océan, la nouvelle gestion de ce lieu particulier lui permet de se doter d’une richesse faunique et florale extrêmement diversifiée.

Le scénario : Un naturaliste enquêtant sur le changement climatique a disparu. Toutes ses recherches ont été compilées dans son carnet de note et sur son dictaphone. Pour partir à sa recherche, les joueurs ne disposeront que de quelques indices, qui les mèneront à leur tour à comprendre les enjeux autour du changement climatique. C’est en parcourant le domaine et en résolvant les énigmes qu’ils pourront découvrir la biodiversité mais aussi renouer avec la nature. Ce défi devra être relever en 90 minutes maximum…

L‘équipe de Surfrider Foundation Europe offre cette enquête passionnante au coeur du bassin d’Arcachon, pour apprendre à protéger l‘environnement et devenir acteur du changement !

Mesures COVID 19 :

Cette animation ne pourra se faire que dans le respect des mesures barrière et de distanciation physique car elles apparaissent aujourd’hui comme le meilleur garant d’un déconfinement réussi et la meilleure lutte contre la propagation de l’épidémie. Pour rappel, les quatre gestes barrière à suivre sont :

Se laver les mains et quand ce n’est pas possible, utiliser du gel hydroalcoolique fréquemment.

Tousser ou éternuer dans son coude.

Utiliser des mouchoirs à usage unique.

Saluer sans de serrer la main

Événement gratuit

Dates : 12, 13, 27, 28 août, 3, 4, 5 et 12 septembre 2021 (scéances à 10h30, 14h et 16h)

Adresse : Domaine de Certes et Graveyron, 47 avenue de Certes, 33980 Audenge

Réservation gratuite mais obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/surfrider-foundation-europe/evenements/escape-game