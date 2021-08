GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 2021, UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE À DESTINATION DE TOUS LES PUBLICS

Les infos à retenir :

– Adhésion du Grand Pavois La Rochelle à la Charte des événements éco-responsables rochelais.

– Une démarche initiée il y a – déjà – plus de 15 ans,

– Des mesures éco-responsables à destination de l‘organisation, des exposants, des prestataires et des visiteurs,

– Des temps forts salon pour valoriser la démarche.

Si la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) concerne les entreprises au quotidien, le salon le Grand Pavois La Rochelle va plus loin et Grand Pavois Organisation (GPO) met en place un certain nombre de mesures éco-responsables dans la vie quotidienne de l‘entreprise, mais aussi et surtout dans l‘organisation de l‘événement Grand Pavois La Rochelle, à destination de l‘organisation, de ses prestataires, des exposants, des publics visiteurs… Une démarche qui nous concerne tous !

Le Grand Pavois La Rochelle adhère à la Charte des événements éco-responsables rochelais.

Eligible au plus haut niveau de la charte des événements rochelais éco-responsables, le Grand Pavois La Rochelle développe des actions spécifiques pour organiser le tri sélectif et le recyclage des déchets avant, pendant et après le salon, prévoit une équipe dédiée à la mise en place des actions de la charte, favorise l’accès à l’événement via un parking extérieur et la mise en place de navettes gratuites, incite aux déplacements doux (transports en commun, vélo, covoiturage…), informe sur les conditions d’accessibilité à l’événement et met en place tout un système de mesures vers l’ensemble de ses publics… Une vraie démarche reconnue et labellisée par la ville de La Rochelle et à laquelle Grand Pavois Organisation se devait de répondre !

Plus d’infos : https://www.larochelle.fr/vie-quotidienne/associations/organiser-une-eco-manifestation

Retour en arrière : une démarche initiée il y a quinze ans !

Grand Pavois Organisation est déjà sensibilisée en interne à une systématique d‘achats responsables sur l’ensemble de ses événements et le Grand Pavois La Rochelle a été le premier salon nautique à mettre en place un traitement de ses déchets – le Grand Pavois Bleu – depuis 15 ans avec la mise en place de bennes spécifiques pour le tri sélectif lors du montage et démontage pour favoriser le recyclage des déchets, développement et fabrication de poubelles spécifiques (bleu et jaune) pour favoriser le tri sélectif au niveau des visiteurs, recyclage auprès d’associations locales de l’ensemble des banderoles et de la pavillonnerie, recyclage systématique de l’ensemble du papier sur le salon et, réutilisation et mise à disposition des moquettes sur d’autres événements, etc.

La mise en place de mesures à destination de l‘ensemble des publics du salon !

GPO développe dans le cadre du salon Grand Pavois La Rochelle, certaines nouvelles mesures éco-responsables afin de répondre à cet objectif commun.

A destination de l‘organisation et des prestataires organisation :

– Essayer, autant que faire ce peu et dans le respect des budgets alloués, de travailler avec des prestataires locaux afin de minimiser les transports et l’empreinte carbone du salon,

– Demander aux prestataires d’optimiser leurs temps de montage et de démontage,

– Optimiser l’utilisation d’aménagements réutilisables et adaptables à différents salons,

– Utiliser un maximum de matériaux répondant à une démarche d’éco conception,

– Veiller à l’utilisation de produits de finition détenteur d’un éco label (peinture, colle…),

– Veiller à utiliser des équipements et appareils électriques économes,

– Mise à disposition aux exposants de bennes de déchets lors du montage et démontage afin d’optimiser le tri sélectif et le recyclage des déchets,

– Demander aux prestataires d’entretien d’utiliser des produits de nettoyage écologiques,

– Optimiser la réutilisation sur d’autres événements de certains éléments comme la moquette, tissus muraux, etc…

– Favoriser, dans la mesure du possible, les outils de communications digitaux (affichage, e-invitation, e-billetterie…)…

A destination des exposants :

– Mise à disposition d’un guide digital RSE à destination des exposants (Mobiliser votre décorateur, Mobiliser votre traiteur, Mobiliser votre imprimeur à travers une démarche RSE…),

– Demander aux exposants de « consommer local » et de favoriser, si possible, les prestataires sur place,

– Demander aux exposants de favoriser le co-voiturage pour venir sur le salon,

– Demander aux exposants de limiter la distribution de catalogues, de leaflets et de goodies sur leur stand et de favoriser l’utilisation de supports digitaux,

– Proposer aux exposants l’e-invitation afin de minimiser l’impression, l’envoi de leurs invitations client,

– Imposer le tri sélectif aux restaurateurs et optimiser l’utilisation de matériels réutilisables afin de minimiser et d’interdire à terme les couverts, gobelets plastiques…

A destination des publics visiteurs :

– Garantir le respect des règles de santé/sécurité à destination de tous les publics du salon,

– Mise à disposition d’un plan d’accès afin d’optimiser la venue en transports en commun, le trajet vers le parking de délestage et l’utilisation des navettes gratuites mises en place,

– Mettre en place une plate-forme d’échanges en ligne afin de développer le co-voiturage et d’optimiser les déplacements à plusieurs,

– Favoriser la venue d’associations sur l’événement pour promouvoir les démarches environnementales et éco responsables,

– Développer la e-billetterie et les e-invitations pour minimiser l’impression de document,

– Mise en place de poubelles tri-sélectifs et gestion des déchets,

– Installation de racks à vélo pour favoriser l’utilisation des vélos pour les visiteurs de proximité,

– Mise en place de conférences et de séminaires afin de valoriser les projets environnementaux et éco responsables…

A noter que plusieurs événements vont également avoir lieu pendant l‘édition 2021 du Grand Pavois La Rochelle avec, entre autres, la mise en place d’un partenariat avec EDF, concernant les énergies renouvelables avec un espace appelé « Port du futur », où seront exposés les solutions pour nos ports de demain, ainsi que des bateaux utilisant les énergies renouvelables (électricité, hydrogène…). Toujours avec EDF, six start-up proposant des projets éco-responsables seront présentées au plus grand nombre, aux médias et aux professionnels du nautisme présents…

Ce qu‘il faut retenir…

Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence de tous les passionnés

Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle

Les dates 2021 : du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre de 10 à 19 heures

Pays Invité d’Honneur : La Grèce

Parrain : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020/21

La surface : 100 000 m2

Exposants : 800 marques internationales

Bateaux exposés : 750 bateaux exposés dont 300 à flot attendus

Le nombre de visiteurs : 80 000 visiteurs attendus

GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR D‘ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !

GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et une expérience unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde professionnel du nautisme international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu dans le monde de l’événementiel nautique (courses au large, événementiels entreprises, organisation de salon…). Des références : organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » depuis 1973 (top 5 des salons nautiques internationaux à flot), Salon Nautique de la Communauté urbaine Aix-Marseille-Provence « Les Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2020), Rallye des Iles du Soleil (depuis 2017…), Défi Atlantique Guadeloupe / La Rochelle (2019 et 2023), Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50 Charente-Maritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014)…

Plus d’infos : www.gpoevents.com