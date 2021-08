Ivanti étend la puissance de la plateforme Ivanti Neurons en proposant Ivanti Neurons for HR et Ivanti Neurons for Facilities, pour transformer l’expérience de « retour au travail » des collaborateurs

Ivanti Neurons for HR et Ivanti Neurons for Facilities permettent aux entreprises de se préparer facilement au retour des collaborateurs au bureau, et automatisent les workflows associés avec les demandes des collaborateurs et les événements de cycle de vie, au sein d’un portail unique

Ivanti, créateur d’une plateforme d’automatisation permettant de découvrir, gérer, sécuriser et servir les biens IT du Cloud à la périphérie, annonce aujourd’hui le lancement d’Ivanti Neurons for HR et d’Ivanti Neurons for Facilities. Ces deux solutions spécifiquement conçues complètent la plateforme Ivanti Neurons pour étendre la gestion des services à l’ensemble de l’entreprise afin de fluidifier les opérations, booster la productivité et améliorer l’expérience des collaborateurs.

Ivanti Neurons for HR est une solution de gestion rationalisée et automatisée des services RH, qui permet à l’entreprise d’offrir aux collaborateurs une expérience plus efficace et productive. Ivanti Neurons for HR facilite l’automatisation, et simplifie les processus d’accueil des nouveaux collaborateurs et de transition des collaborateurs. Il améliore la gestion des tickets via l’automatisation et le self-service, et fournit un accès instantané aux services RH, via un seul portail en self-service. Les entreprises peuvent désormais augmenter sensiblement leur efficacité, réduire les coûts d’administration et provisionner instantanément des services RH qui améliorent vraiment l’expérience des collaborateurs dès le premier jour.

D’après le guide « 2020 Gartner Market Guide for Integrated HR Service Management Solutions » (Guide du marché pour les solutions intégrées de gestion des services RH), « un déploiement efficace d’outils HRSM (Gestion des services RH) constitue des fondations solides pour améliorer l’administration des RH et permet de réduire les coûts d’administration RH jusqu’à 30 %. Cela réduit également la dépendance envers les représentants RH pour la réponse aux questions standards et permet de redéployer le personnel RH en interne vers des tâches plus stratégiques. »

Ivanti Neurons for Facilities est une solution robuste conçue pour assister les Gestionnaires d’installations. Elle leur permet de répondre aux besoins des activités de l’entreprise en automatisant les workflows d’ordre de travail quotidiens, l’affectation des tâches, les opérations de maintenance quotidiennes et les projets liés aux installations. Ivanti Neurons for Facilities est conçu pour gérer les exigences toujours plus grandes des équipes Installations, tandis qu’elles guident les collaborateurs en transition depuis des environnements de travail hybrides ou en présentiel. Il inclut des fonctions qui permettent une transition transparente en facilitant la planification du nettoyage, les demandes d’approvisionnement en EPI, et des options de localisation avancées. Il permet aussi d’ouvrir ou de fermer facilement des accès. Avec ce nouveau produit, Ivanti permet aux entreprises de mettre en place une transition fluide de l’environnement de travail en automatisant les workflows de projet, afin d’offrir aux collaborateurs une expérience de service plus rapide et de meilleure qualité.

« L »Everywhere Workplace varie d’une entreprise à une autre et d’un collaborateur à l’autre », commente Nayaki Nayyar, president & CPO. « Cependant, avec la plateforme Ivanti Neurons, les équipes RH et Installations sont prêtes à répondre à n’importe quel scénario de travail : présentiel, à distance et hybride. Elles peuvent aussi appliquer rapidement tous les changements de réglementation, de stratégie ou d’état, tout en garantissant une continuité fluide des opérations et une expérience optimale pour leurs collaborateurs. »

L’extension d’Ivanti Neurons à l’ensemble de l’entreprise permet d’automatiser le processus de demande des collaborateurs, de bout en bout, et d’assurer une expérience collaborateur exceptionnelle. Cela offre aussi l’avantage de documenter toutes les transactions, ce qui fournit un historique complet des communications des collaborateurs, et garantit une fourniture de services cohérente et rapide. Avec les fonctionnalités d’Ivanti Neurons, les départements peuvent désormais collaborer et travailler de concert, ce qui améliore l’efficacité et la productivité dans l’ensemble du département.

« Pour une entreprise de plus de 20 000 collaborateurs, essayer de tenir correctement à jour les données du personnel est particulièrement complexe », explique Peter Cox, Service Operations Manager chez Foodstuffs. « Cependant, en étendant la gestion des services d’entreprise aux RH, nous avons pu anticiper les difficultés grâce à des workflows automatisés qui avertissent l’équipe Installations des changements apportés par les collaborateurs. Ensuite, une fois que l’équipe RH a vérifié et approuvé le changement, les données de nos collaborateurs sont automatiquement mises à jour. »

Ivanti Neurons for HR et Ivanti Neurons for Facilities sont disponibles dès aujourd’hui. Consultez la page produit Ivanti Neurons pour en savoir plus.

