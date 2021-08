NOMINATION : Hyland nomme Bob Dunn Vice President of Global Partner Programs

Cette nouvelle fonction vise à dynamiser la croissance mondiale de l’écosystème des partenaires d’Hyland.

Hyland, un des fournisseurs de services de contenu leader sur le marché, annonce l’arrivée de M. Bob Dunn au poste de Vice President of Global Partner Programs. Après avoir passé six ans à développer avec succès les ventes à internationales ainsi que les opérations de Hyland dans plusieurs régions (notamment en APAC, en EMEA et en LATAM), son nouveau rôle sera consacré à l’évaluation et au développement de l’investissement de l’entreprise dans son écosystème de partenaires afin de stimuler sa croissance au niveau mondial.

« Bob a été un atout incroyable et a œuvré au développement de Hyland avec passion et ambition. Son expérience internationale, combinée au temps passé à travailler au sein de l’écosystème des partenaires, le rend particulièrement qualifié pour étendre ses attributions et assurer la direction des groupes channels et de partenaires américains et internationaux », a déclaré M. Ed McQuiston, EVP and Chief Commercial Officer de Hyland. « Alors qu’Hyland cherche à étendre son leadership dans les services de contenu basés sur le cloud, je me réjouis que Bob travaille en étroite collaboration avec les équipes Strategic Alliances and Channel et qu’il établisse une meilleure stratégie afin de développer et de soutenir au mieux tous nos partenaires. L’amélioration et l’évolution des programmes d’accompagnement des clients et partenaires dans leur transformation numérique est le cœur du travail de Bob ».

L’écosystème de partenaires d’Hyland comprend plusieurs segments soutenant plus de 400 revendeurs triés sur le volet, partenaires de solutions, intégrateurs de systèmes et partenaires d’alliances stratégiques dans de multiples secteurs. Qu’il s’agisse de partenaires spécialisés, d’intégrateurs de systèmes ou de partenaires technologiques, rejoindre la communauté de partenaires Hyland aide les prestataires à mettre en place des processus plus agiles, à rendre les employés plus autonomes et des clients plus connectés.

Les programmes exclusifs d’Hyland fournissent un support complet aux partenaires permettant de :

Développer des pratiques commerciales autour des offres Hyland pour vendre, concevoir et mettre en œuvre des solutions numériques de bout-en-bout,

Accroître la valeur des solutions conjointes grâce à des fonctionnalités de produit étendues,

Offrir des fonctionnalités complémentaires et des solutions permettant d’accroître les investissements.

« Je suis ravi de poursuivre mon parcours en aidant les organisations à mieux utiliser et à faire évoluer leur contenu et leurs opérations commerciales pour offrir le meilleur service à leurs clients », a déclaré M. Dunn. « Ce nouveau poste combine plusieurs de mes passions et domaines de prédilection où je peux fournir de bons résultats pour notre écosystème de partenaires. Je suis impatient de développer et de faire évoluer les programmes de partenariat d’Hyland avec une approche cloud-first. L’objectif prioritaire sera de connecter les revendeurs et prestataires de technologie avec les services de contenu, l’automatisation, la collaboration et les outils d’automatisation des processus métier dont les organisations ont besoin pour soutenir les opérations commerciales nouvelles et en évolution ».

Pour plus d’informations sur la façon de rejoindre le programme de partenariat de Hyland : Hyland.com/Partners

À propos d’Hyland

Hyland est un des fournisseurs leaders de services de contenu qui permet à des milliers d’entreprises d’offrir de meilleures expériences à leurs clients. Rendez-vous sur Hyland.com.