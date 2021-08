La Région Occitanie et SNCF Voyageurs lancent de nouvelles animations en réalité augmentée pour promouvoir la richesse du territoire

Dans le cadre de la deuxième saison de « Rêvez Osez Bougez » qui consiste à voyager et découvrir le territoire avec les trains liO, la Région Occitanie et SNCF Voyageurs ont mis en place, depuis le 16 juillet, deux nouvelles animations autour de la réalité augmentée. Grâce à elles, les voyageurs pourront découvrir toute la richesse qu‘offre le territoire sur les lignes du Train Jaune et des Cévennes. Ces deux concepts, innovants et utilisables par tous, sont disponibles jusqu‘au 31 octobre 2021.

La réalité augmentée permet de superposer ce que le voyageur perçoit avec des éléments complémentaires (images, son) par le biais de son smartphone, comme un jeu vidéo.

Avec ces deux expérimentations, la Région et SNCF souhaitent faire vivre aux voyageurs une nouvelle expérience du train.

Un jeu de piste en réalité augmentée pour découvrir la ligne du Train Jaune :

La Région Occitanie et SNCF Voyageurs proposent un jeu de piste en réalité augmentée en gare de Villefranche-Vernet-les-Bains. L’objectif est de plonger les voyageurs dans une expérience immersive afin de découvrir cette ligne emblématique, grâce à la réalité augmentée. Le jeu consiste à rechercher quatre totems positionnés dans la gare, afin de reconstituer les quatre voitures du Train Jaune. Chaque totem a un thème (l’électricité, l’air, la pierre et la nature) qui permet d’obtenir, de manière ludique, des informations sur la ligne du Train Jaune. Pour participer, il suffit de se rendre à la gare de Villefranche-Vernet-les-Bains et de télécharger l’application « Canari le Train Jaune » sur l’App Store ou Google Play. Ensuite, activer la caméra du téléphone puis chercher et flasher les totems de la gare tout en se laissant guider.

Le voyage en réalité augmenté sur la ligne des Cévennes :

La réalité augmentée sur la ligne des Cévennes permet de faire découvrir le patrimoine régional de Nîmes jusqu’à Mende. Une fois à bord du train liO, il suffit de positionner son téléphone devant la vitre. Au fur et à mesure du trajet, l’application suit la position de l’utilisateur et lui propose une visite guidée de chacun des sites traversés. Pour participer, les voyageurs doivent scanner le QR Code présent sur les affiches dans le train, sur les flyers et kakémonos dans les gares de la ligne des Cévennes ainsi que sur les affiches horaires dans les haltes.

« La Région Occitanie est particulièrement attachée aux nouveautés technologiques, ainsi qu‘à la mise en valeur de son territoire, plein de richesse et de diversité. Pour ces raisons, et avec la participation de la SNCF, ces deux nouvelles animations vont permettre d‘utiliser la technologie de la réalité augmentée au service de la découverte de notre belle région. J‘invite donc tous les usagers, quel que soit leurs âges, à télécharger les applications correspondantes, et à apprécier cette nouvelle méthode de découverte du territoire afin de vivre par la même occasion, une expérience du train totalement inédite » a déclaré la présidente Carole Delga.

« Avec la Région Occitanie, notre ambition commune est de proposer des services innovants à nos voyageurs des trains liO. A travers ces deux expérimentations de réalité augmentée, nous souhaitons valoriser le territoire et accompagner le plan de relance économique des acteurs locaux » a déclaré Daniel Aubaret, le Directeur Marketing et Relation Client TER Occitanie.

« A vous la parole »

Dans la continuité de ces innovations, l’application « A vous la parole » vient d’être lancée le 15 juillet dernier. Cette dernière permet aux voyageurs d’exprimer instantanément leurs ressentis ainsi que la qualité de leurs expériences sur les lignes de train liO, par le biais d’enregistrements et de messages vocaux.

Les quatre périmètres de cette expérimentation concernent :

-La ligne des Cévennes

-Le Train jaune

-Les abonnés annuels

-Le panel +=0