Un kit pique-nique zéro déchet pour une mer sans plastique

Dans le cadre de l’opération « Mer sans plastique », le Parc national de Port-Cros propose cet été aux professionnels marqués Esprit parc national des kits de pique-nique zéro déchet.

Matières certifiées éco-responsables, production et fabrication locale ou au plus proche possible du territoire, utilisation de nouveaux matériaux, le Parc national de Port-Cros propose des solutions innovantes et vertueuses pour inciter ses réseaux d’ambassadeurs et de partenaires à agir pour une mer sans plastique.

L’opération « Mer sans plastique »

Le plastique pollue le milieu marin, tue la faune et la flore et détruit notre patrimoine naturel. Menée auprès de nos réseaux de professionnels et partenaires Esprit parc national, l’opération « Mer sans plastique » réunit les Parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros, l’Office Français de la Biodiversité et la Région Sud. Elle vise à agir favorablement pour collecter les déchets abandonnés, présenter des alternatives pour réduire à la source la consommation de plastique, et invite à devenir acteur du changement et de la protection du milieu naturel.

Composition du Kit 2021 de pique-nique zéro déchet

Un pochon en coton biologique Made in France

Un Kit de couverts réutilisables en Canne de Provence, produit et transformé à moins de 20km du Parc national de Port-Cros. Sur une idée originale et une conception du designer toulonnais Antoine Boudin. Participation du Parc national de Port-Cros à la création du kit, en partenariat avec Smilo.

Une Gourde en verre Made in France 50cl Gobi, membre du 1% pour la planète et engagée dans plusieurs actions visant la disparition du plastique.

Une Cosse en coton biologique enduit de cire végétale pour emballer la nourriture et éviter aluminium ou sulfurisé. Une création exclusive par Cosse nature pour Mer sans plastique.

Un bocal en verre, alternative efficace aux contenants en plastique et une serviette en tissu.

