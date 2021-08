Veracyte finalise l’acquisition d’HalioDx

Une croissance confortée par le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro pour la plateforme de diagnostic nCounter.

Des compétences scientifiques uniques en immuno-oncologie et un champ d’application étendu au diagnostic de 8 des 10 principaux cancers par incidence aux États-Unis.

Veracyte, Inc. (Nasdaq : VCYT) annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la société HalioDx, ce qui renforce sa présence sur les marchés mondiaux tout en élargissant ses compétences scientifiques et son champ d’application au diagnostic de 8 des 10 principaux cancers en termes d’incidence aux États-Unis.

« Cette importante acquisition est la pièce maîtresse d’une série de décisions et d’acquisitions stratégiques qui, selon nous, vont permettre à Veracyte de matérialiser sa vision qui vise à améliorer le destin de millions de patients atteints de cancers à toutes les étapes de leur parcours de soin, » a déclaré Marc Stapley, directeur général de Veracyte. « L’infrastructure et les moyens de production d’HalioDx en Europe combinés à son expertise en immuno-oncologie et ses tests diagnostiques « best-in-class » vont alimenter notre croissance dans le domaine du diagnostic du cancer. Nous sommes impatients d’accueillir la talentueuse équipe d’HalioDx au sein de la famille Veracyte et de travailler ensemble à la construction d’une société leader mondial du diagnostic. »

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Veracyte et adhérons pleinement à sa vision. Cette entrée dans le groupe Veracyte nous offre l‘opportunité unique d‘augmenter significativement l’échelle et la portée de nos offres, de continuer à investir pour aider nos partenaires biopharmaceutiques à mieux comprendre et prédire la réponse des patients à l’immunothérapie, mais aussi de déployer notre plateforme Immunoscore® avec une plus grande efficacité, » a ajouté Vincent Fert, vice président exécutif, immuno-oncologie et opérations européennes de Veracyte et CEO d’HalioDx. « Faire désormais partie de Veracyte est aussi une excellente nouvelle pour toutes nos parties prenantes et nous sommes convaincus que notre intégration dans le groupe Veracyte permettra d’améliorer la prise en charge des patients à l’échelle mondiale. »

Bonnie Anderson, présidente exécutive de Veracyte, a piloté l’acquisition d’HalioDx. Elle conduira également son intégration, déjà en cours, au sein du groupe, y compris le transfert des opérations de fabrication en France, afin de maximiser l’impact global et combiné des deux sociétés tant en matière de plateformes technologiques que de compétences dans le domaine du diagnostic du cancer.

Détails de la transaction

Selon les termes de la transaction, Veracyte a acquis HalioDx pour 260 millions d’euros, soit environ 147 millions d’euros en espèces et 113 millions d’euros en actions. HalioDx est devenue une filiale à 100% de Veracyte.

À propos de Veracyte

Veracyte (Nasdaq : VCYT) est une société de diagnostic génomique d’échelle mondiale. En apportant des réponses aux questions cliniques, en éclairant le diagnostic et les décisions de traitement tout au long du parcours de soin, la société améliore la prise en charge des patients atteints de cancers et d’autres maladies. En forte croissance, le portefeuille de tests diagnostiques de la société tire parti des progrès de la génomique, tant en termes de science que de technologies, permettant aux patients d’éviter des procédures de diagnostic risquées et coûteuses et d’accélérer l’accès au traitement le plus adapté. Les tests de Veracyte sont déjà disponibles pour le diagnostic des patients atteints de cancers du poumon, de la prostate, du sein, de la thyroïde, de la vessie et à la fibrose pulmonaire idiopathique. Ses tests de sous-typage du cancer du rein et du lymphome sont en cours de développement, ce dernier en tant que diagnostic compagnon. Grâce à la licence mondiale exclusive de Veracyte sur une plateforme d’instruments de diagnostic de premier ordre, la société est en mesure de fournir ses tests aux patients du monde entier. Veracyte est basée à South San Francisco, en Californie. Pour plus d’informations, visitez le site www.veracyte.com et suivez la société sur Twitter (@veracyte).