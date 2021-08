L’opération Essentiel #cultureenvie plébiscitée en régions

Pour venir en aide aux professionnels de la culture en difficultés financières et aussi recréer le lien entre les artistes et leurs publics, l’association ESSENTIEL a lancé l’opération #cultureenvie.

Des masques solidaires et collector Essentiel #cultureenvie sont mis en vente (site essentiel-asso.org, magasins Fnac et Darty, marchands de journaux) et 100% des bénéfices sont reversés au monde de la culture, via un partenariat avec Audiens.

Nous avons constaté, depuis son lancement juste avant l’été, que l’opération connaît un véritable engouement en régions, puisque 90% des commandes de masques sur le site proviennent des régions. Ces commandes sont même souvent accompagnées de messages d’encouragement, et parfois de dons supplémentaires.

L’opération Essentiel #cultureenvie a été soutenue par de nombreux et précieux partenariats médias, dont notamment une publication dans l’ensemble de titres de la PQR, Radio France, France Télévisions, TF1, et autres titres de presse hebdomadaire.

Grâce à cet élan positif, l’association Essentiel continue son combat pour soutenir la culture avec à son masque solidaire.

« Si la réouverture des lieux culturels est une grande bouffée d’espoir pour le secteur tout entier, elle ne signifie pas pour autant un retour à la normale… ni pour les artistes ni pour le public. Venant moi-même du monde événementiel, je sais combien cette période est complexe et j’ai décidé de réagir et donc d’agir. Agir pour soutenir financièrement les femmes et hommes qui travaillent pour la culture et le spectacle vivant. Dans cette période morose, j’ai imaginé cette dynamique positive pour embarquer les citoyens dans un élan de solidarité pleine d’énergie et créer du lien et de la connivence entre les artistes et leurs publics. Puisque l’on doit porter un masque, au moins qu’il ne serve pas qu’à nous protéger du virus !» déclare Sylvette Bidorini, fondatrice de l’association ESSENTIEL.