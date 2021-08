5 bonnes raisons de choisir le Cœur de Bretagne pour un séjour automnal

Le Cœur de Bretagne émerveille par ses paysages. Alors quand vient la saison dorée, le cadre est tout simplement époustouflant. Ses forêts, monts & landes s’habillent de couleurs chamarrées et deviennent un décor idéal pour les plus belles aventures. Et les rendez-vous ne manquent pas !

Découvrir le Cœur de Bretagne en automne, c’est :

S’octroyer une bouffée d’oxygène avec le festival bel automne du 3 octobre au 22 novembre

Au programme : champignons, sylvothérapie et sieste musicale

Récolter les fruits d’un entraînement farouche avec le trail du lac de Guerlédan

C’est le plus grand lac de Bretagne, et s’il n’était pas cerné de forêts denses il s’apparenterait à un loch. Il accueille chaque année les traileurs sans peur : le 11 septembre 2021, dès 18h30, top départ du trail du lac de Guerlédan !

Donner vie aux légendes frissonnantes bretonnes avec les randonnées d’Halloween dans les Monts d’Arrée

L’ADDES propose du 26 octobre au 06 novembre des randonnées qui donnent la frousse. Lutins d’Halloween, loup-garou, nocturne, spéciale Ankou, certaines sont accessibles dès 4 ans, d’autres sont réservées aux plus de 10 ans !

Comprendre le sens de déconnexion (pour de vrai) grâce à la ferme Ma Zadou en 72h

Située entre Guingamp et Carhaix, à Bulat-Pestivien, la ferme Ma Zadou accueille ses hôtes le temps de séjours totalement déconnectés. Pas de wifi, un réseau téléphonique qui capte mal et les vacances s’organisent différemment.

Explorer la forêt de Huelgoat, ses chaos et ses légendes

Pour un Noël féérique :

– Du 19 décembre au 02 janvier, l’Abbaye de Bon-Repos propose de venir flâner dans les dédales du monument à la recherche du lapin blanc… c’est Alice au pays des merveilles qui sera le fil rouge de l’exposition.

– Du 20 novembre au 09 janvier, le domaine de Trévarez, son château rose et ses jardins labellisés Jardins d’Excellence se parent de lumières pour fêter la fin d’année. Cette année, c’est l’incroyable histoire de Pinocchio qui a inspiré le lieu.