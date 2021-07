UNE REPRISE D’ACTIVITÉ CONFIRMÉE POUR UN MOIS DE JUILLET AU DESSUS DES PRÉVISIONS POUR LE TOURISME AZURÉEN

Les derniers chiffres du tourisme azuréen sont tombés et ils le confirment, la reprise est bien amorcée en ce mois de Juillet 2021. Grâce à une activité culturelle, sportive et événementielle soutenue cumulée au retour progressif de la clientèle étrangère, ce mois de Juillet affiche une occupation à plus de 69% pour l‘hôtellerie urbaine azuréenne, des chiffres supérieurs à près de 10 points par rapport à la même période en 2020.

En cette fin de mois de Juillet, l’heure est aux premiers bilans. Les premiers résultats concernant la fréquentation de la destination pour le mois de Juillet 2021 ont été produits par l’Observatoire du Tourisme du CRT Côte d’Azur France en collaboration avec MKG Consulting et bonne nouvelle, ils font état de fréquentations au-dessus des prévisions.

UNE MONTÉE EN PUISSANCE DANS L‘HÔTELLERIE URBAINE

Avec l’arrivée de clientèles françaises et étrangères, l’activité touristique connaît une nette amélioration depuis fin juin. Bien que toujours inférieure à celle de l’été 2019 dans la période précédant la crise sanitaire, la fréquentation est bien supérieure à celle de la même période en 2020 où la clientèle de l’été s’était davantage concentrée sur la première quinzaine du mois d’août.

Dans l’hôtellerie urbaine, la montée en puissance du flux touristique se confirme d’une semaine à l’autre, progressant de 49% sur la dernière semaine de juin, à 57% sur la première semaine de juillet, 71% sur la seconde, 74% sur la semaine du 14 juillet et même 81% sur les 4 jours suivants. Ainsi et en moyenne, l’occupation dépasse 69% sur les vingt-cinq premiers jours du mois de Juillet, tirée notamment par le Festival de Cannes et avec des records durant les week-ends à près de 80% d’occupation pour le week-end du 16-18 Juillet et 84% pour le week-end du 23-26 Juillet. Par comparaison à Juillet 2019, le déficit moyen sur les vingt-cinq premiers jours du mois se réduit à 16 points d’occupation, pour un Revpar (revenu par chambre disponible) identique grâce notamment à l’apport du Festival International du Film qui a généré un flux de clientèle à haut pouvoir d’achat.

UNE TENDANCE POSITIVE APPUYÉE PAR UN RETOUR PROGRESSIF DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

En date du 18 juillet, les réservations aériennes à destination de Nice Côte d’Azur pour les mois de juillet-août indiquent un rebond de 14% par comparaison à la même date de 2020, avec une évolution des visiteurs étrangers qui a rejoint récemment le taux de rebond déjà observé pour les Français. Cependant, les niveaux restent toujours bien inférieurs à ceux de 2019.

Sur juillet-août, la demande provenant du Moyen Orient et d‘Europe du Sud est celle qui rebondit le plus fortement avec un volume doublé par rapport à l‘été 2020. L’évolution est également très positive pour l‘Europe de l‘Ouest et l‘Amérique du Nord (+20%), et positive pour l‘Europe du Nord (+7%).

Du fait de leur classement en pays « rouge » et en toute logique, les clientèles d’Océanie (-90%), d’Asie (-55%), d’Amérique latine (-30%) et de Russie-Europe centrale et orientale (-24%) sont celles qui reculent le plus fortement.

« Je me réjouis de ces premiers résultats qui confirment le retour progressif de la clientèle étrangère et la nécessaire reprise économique du secteur en cette saison touristique estivale. Ce rebond, que nous espérons durable, est le résultat notamment des efforts des destinations afin de rassurer leurs clientèles et leur proposer des expériences uniques sur ce mois de Juillet dans le respect des mesures sanitaires, et dans un cadre naturel toujours aussi somptueux.

La Côte d’Azur a su maintenir une programmation évènementielle de qualité et variée, autour d’une offre aussi bien sportive, de nature et du haut et moyen pays, à l’image de l’édition très réussie de l’Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour, que culturelle et urbaine, avec la tenue du Festival de Cannes, qui a donné un signe positif très fort à l’international, de la 60ème édition de Jazz à Juan ou du Nice Jazz Festival. Cette diversité de l’offre vient s’ajouter à l’expertise, à la capacité d’adaptation et d’innovation de nos professionnels du tourisme, fédérés autour de la marque Côte d’Azur France et qui constituent les véritables forces vives de notre destination. Ensemble, nous poursuivons avec réactivité, méthode et abnégation nos efforts et actions avec le CRT Côte d’Azur France, pour la relance de notre économie touristique azuréenne. » David LISNARD, Président du CRT CÔTE D’AZUR FRANCE.