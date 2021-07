Une rentrée sous le signe de la sérénité avec Pukka Herbs

Pour une rentrée calme et sereine au naturel, Pukka propose une sélection sur mesure, sans caféine ni théine. Les plantes sont des alliés non négligeables pour accompagner l’organisme dans cette période souvent stressante de reprise. Pukka Herbs, co-fondée par un expert en herboristerie, s’appuie sur les vertus de plantes médicinales, équitables et biologiques pour apporter à l’Homme les vertus apaisantes et équilibrantes de la nature.

En particulier, les plantes adaptogènes aident l’organisme à réagir au mieux face aux stimulis émotionnels ou physiques.

« Si la caféine nous donne du peps, ça peut être au détriment de notre système nerveux et de notre sommeil, ce qui, à la longue, finit par être contreproductif. Les plantes adaptogènes comme l’ashwagandha et le tulsi sont un choix plus pertinent puisqu’elles permettent à notre corps de s’adapter en fonction de notre environnement et de notre quotidien. En cas de fatigue, elles nous donnent du tonus ; en cas de manque de concentration, elles clarifient nos pensées ; en cas de stress et d’anxiété, elles nous aident à être plus résilient… sans l’effet parfois néfaste de la caféine. De quoi accompagner la transition été-automne en toute sérénité ! » nous dit Marion Baudier-Melon, nutri-thérapeute pour Pukka Herbs.

À chaque plante son bénéfice pour apaiser l’organisme à la rentrée !

Combattre le stress

Pukka Ashwagandha holistique

Plante adaptogène par excellence, l’ashwagandha est reconnue pour ses bienfaits sur le stress et l’anxiété. Cette plante utilisée depuis des millénaires en ayurvéda vient apaiser l’organisme chamboulé pour ramener un équilibre émotionnel. Le complément Pukka Ashwagandha holistique favorise ainsi le bien-être au complet en apaisant le système nerveux. Le sommeil est également plus régulier et réparateur grâce aux effets bénéfiques de cette plante aux mille et une vertus.

Tranquilliser l’organisme

Pukka Relax

À base de camomille, de fenouil et de racine de guimauve, l’infusion Relax est un mélange unique de plantes apaisantes. Elle permet au corps de se détendre et de relâcher la pression due aux stimulations quotidiennes. La fleur de camomille livre ses propriétés calmantes, et son action positive sur la digestion. Les graines de fenouil aident les muscles à se relaxer. La racine de guimauve apporte de la douceur au tout. De plus, en apaisant le système nerveux, Pukka Relax soulage également les maux de tête.

Retrouver discernement et paix intérieure

Pukka Tulsi clarté d’esprit

Le tulsi, ou le basilic sacré d’Inde, est une plante adaptogène aux propriétés purificatrices et apaisantes sur le corps comme sur l’esprit. L’infusion Pukka Tulsi clarté d’esprit renferme le meilleur des essences de Rama vert, Krishna violet et de Vana citron, trois variétés de feuilles de tulsi, pour aiguiser les sens et aider à retrouver son équilibre intérieur.

Complément Ashwagandha holistique disponible UNIQUEMENT en pharmacie.

Prix public conseillé : 15.99€

Infusions disponibles dans les magasins Naturalia et Bio C’Bon et en magasins bio spécialisés, ainsi que sur www.naturalforme.fr et www.greenweez.com

Prix public conseillé : 4.05€