Le Groupe Gambetta livre « Domaine de la Butte », un programme collectif de 80 logements incluant 8 maisons individuelles

À seulement 15 km de Paris, le programme « Domaine de la Butte » profite d’un environnement résidentiel à proximité du bois de Richebourg. La résidence accueille 80 logements et intègre 8 maisons individuelles de 83 m2.

Un environnement entre bois et forêt

Conçu par le cabinet d’architecte GERU, le projet intègre de nombreuses baies vitrées offrant aux appartements, pourvus de balcons ou terrasses, des vues dégagées sur l’environnement boisé et le jardin intérieur. Au rez-de-chaussée, les logements possèdent des jardins privatifs.

En haut des 2000 m2 de terrain, on retrouve 8 maisons individuelles orientées sud. Agencées sur deux niveaux, elles offrent de grands séjours et une cuisine séparée en rez-de-chaussée. Les étages développent quant à eux trois chambres et une salle de bains. Chacune accueille un jardin privatif délimité par des clôtures.

Le programme répond aux exigences de la RT2012-10%.

Pierrefitte-sur-Seine, un esprit village dans le Grand Paris

Avec ses 23 hectares d’espaces verts, la ville offre aux Pierrefittois de nombreuses destinations de promenade : les pelouses du parc de la République, les grands arbres du parc Nelson Mandela, l’étang du parc Frédéric-Lemaître rivalisent avec le parc régional de la Butte-Pinson où cascades et bassins forment un agréable parcours aquatique. À seulement 10 km de Paris-porte de la Chapelle via la N1 et l’A1, la commune est également accessible en transports en commun (métro ligne 13, Gare RER D, Tramway T5 et Bus lignes 150-168-268).

Particulièrement active, Pierrefitte vit au rythme de nombreux événements culturels, festifs et sportifs. Avec la ferme pédagogique de la Butte Pinson et son tissu associatif, la commune offre la possibilité de pratiquer le loisir de son choix.

Fiche technique :

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : GERU

Adresse : 43 rue de la Butte Pinson, 93380 Pierrefitte-sur-Seine

Nombre de logements : 80 (72 collectifs et 8 maisons individuelles)

Typologie des logements : 24 T2, 33 T3 et 23 T4 (dont les 8 maisons)