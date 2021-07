1 500 VISITES GUIDEES CET ETE POUR LES FRANCILIENS

A l’heure des réouvertures progressives des musées et des sites touristiques, la Région Île-de-France avec le Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris Île-de-France, proposent aux Franciliens 1 500 visites guidées tous les week-ends à partir du 10-11 juillet jusqu’aux 11-12 septembre afin de soutenir les guides conférenciers et de valoriser le patrimoine naturel, culturel et les richesses touristiques des territoires de la destination.

Un engagement fort de la Région Île-de-France

Du fait de l’effondrement de la fréquentation touristique à Paris Île-de-France depuis le premier confinement, les guides-conférenciers ont été parmi les acteurs du tourisme les plus impactés par la quasi-absence de touristes étrangers.

Ils sont un maillon essentiel de la transmission des richesses et du patrimoine historique et culturel de notre destination.

Afin de soutenir cette profession en difficulté, la Région Île-de-France avec le CRT propose 1 500 visites guidées offertes aux Franciliens durant 10 week-ends pendant la période estivale. Elles se feront majoritairement en langue française et devront obligatoirement être réalisées par des guides conférenciers certifiés.

Visite de groupe, Point parole, Croisière guidée… Covid-compatibles, l’organisateur a la liberté de choisir les formats de visite qu’il souhaite.

Cette action est financée par la région et mise en œuvre par le CRT, permettant ainsi de renforcer aussi le partenariat avec les Offices de Tourisme et de nombreux sites touristiques de Paris Région. Elle est menée de concert avec les 4 fédérations de guides-conférenciers de France*.

En pratique, le visiteur pourra consulter la programmation en ligne d’un des sites qui participent à ce dispositif et dans lequel il souhaite se rendre comme par exemple : Provins Tourisme, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, Office de Tourisme de Rueil-Malmaison, Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris, Office de Tourisme de Vincennes…

Il pourra ensuite faire sa réservation directement sur l’espace de réservation du site choisi.

Toutes les informations sont disponibles sur visitparisregion.com.

*Les 4 fédérations de guides-conférenciers de France

– Fédération nationale des Guides Interprètes Conférenciers FNGIC

– Syndicat professionnel des Guides Interprètes Conférenciers SPGIC

– Syndicat National des Guides Conférenciers SNGC

– Association Nationale des Guides conférenciers des Villes et Pays d’Art et d’Histoire ANCOVART