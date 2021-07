Des artistes du monde entier rassemblent la planète sur l’air d’Imagine lors de la cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020

Les artistes Angélique Kidjo, Alejandro Sanz, John Legend, Keith Urban et le Suginami Children’s Choir ont formé le fil conducteur qui a réuni les cinq continents lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 aujourd’hui. Des centaines de millions de personnes ont assisté à une interprétation émouvante de la chanson Imagine, dont les paroles ont été écrites par John Lennon et Yoko Ono.

Le Comité International Olympique (CIO) a travaillé avec le célèbre compositeur Hans Zimmer afin d’emmener les spectateurs et les téléspectateurs dans un voyage musical autour du monde. Depuis le stade olympique de Tokyo, le Suginami Children’s Choir (le Chœur des enfants de Suginami), en digne représentant de l’Asie, a passé le flambeau à des artistes d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Océanie, qui se sont joints à lui à distance. Ils étaient accompagnés par les musiciens de la troupe TAIKOPROJECT et du Synchron Stage Orchestra and Choir.

« Cette chanson reflète les valeurs que défendent les Jeux Olympiques. C’est un appel à la paix, à la fraternité, à l’unité, à la solidarité », a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. Ainsi qu’il l’a rappelé dans son discours d’ouverture : « Nous ne pouvons aller plus vite, nous ne pouvons viser plus haut, nous ne pouvons devenir plus forts qu’ensemble – en faisant preuve de solidarité. »

Les chemins d’Imagine et des Jeux Olympiques se sont croisés à plusieurs reprises tout au long de l’histoire de cette chanson, qui véhicule un message de solidarité, d’unité, d’espoir et de paix. Depuis des décennies, des artistes, à l’instar de Stevie Wonder (Atlanta 1996), Peter Gabriel (Turin 2006), l’English Children’s Choir (Londres 2012) et les stars de K-pop Ha Hyun-woo, Jeon In-kwon, Lee Eun-mi et Ahn Ji-young (PyeongChang 2018), ont interprété Imagine lors des cérémonies olympiques. Ces prestations sont tout naturellement à l’origine d’un rapprochement entre ce titre emblématique et les Jeux Olympiques.

John Lennon lui-même avait été le premier à faire le lien entre sa chanson et les Jeux Olympiques, déclarant dans une interview trois jours avant sa mort : « Nous ne sommes pas les premiers à dire ‘Imagine qu’il n’y ait aucun pays’ ou ‘Donnons une chance à la paix’, mais il nous appartient de porter ce flambeau, comme le flambeau olympique, en nous le passant de main en main, entre pays, entre générations. C’est notre devoir. »

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a travaillé avec des créateurs de talent pour proposer une cérémonie d’ouverture apportant la preuve que le monde et ses athlètes sont plus forts ensemble, dans une manifestation d’union, d’unité et d’espoir.

Coup d’envoi officiel des Jeux Olympiques, cette cérémonie d’ouverture tant attendue et tant espérée était le moment pour lequel le Japon s’était préparé sans relâche, le moment que les athlètes – dont 60 % ne participeront qu’à une seule et unique édition des Jeux d’été – ont attendu et pour lequel ils se sont préparés toute leur vie.