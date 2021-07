Le barbecue qui accompagne parfaitement la saison sportive

Plus que quelques jours avant le lancement des Jeux Olympiques. Les supporters et amoureux de la braise peuvent profiter de la saison sportive en compagnie de la nouvelle gamme Char-Broil Gas 2 Coal 2.0. Il n’y a plus qu’à allumer sa machine et profiter simplement d’un bon BBQ.

Gamme Gas2Coal 2.0

Cette nouvelle gamme design est sans compromis entre la saveur fumée du charbon de bois et la simplicité de l’allumage au gaz. Elle se compose de trois modèles s’adaptant ainsi aux besoins et préférences de chacun.

Elle offre un maximum de confort et de polyvalence pour garantir des performances de cuisson optimales. Avec son décapsuleur intégré, la gamme Gas 2 Coal 2.0 permet d’éviter les aller retour et de ne manquer aucune action sportive à la télévision. De quoi profiter d’un moment haut en émotions et en saveurs !

Prix de vente conseillé :

Modèle 210 à 2 brûleurs : 429€

Modèle 330 à 3 brûleurs : 529€

Modèle 440 à 4 brûleurs : 699€

Disponibles dans les enseignes Leroy Merlin,

Gamm vert, Jardiland, Espace Emeraude, Raviday, Factory Direct et chez certains revendeurs spécialisés.

Glacière Made 2 Match

Robuste et démontable cette glacière en polyester avec isolation interne permet de garder au frais boissons et aliments sur une longue durée. Plus besoin de s’éloigner pour les pauses rafraîchissement, les accessoires Char-Broil viennent compléter le barbecue pour s’adapter à tous. 39,90€

Produits disponibles dans les enseignes Leroy Merlin, Gamm vert, Jardiland, Espace Emeraude, Raviday, Factory Direct et autres revendeurs spécialisés.

A propos de Char-Broil

Char-Broil®, l’un des leaders américains du secteur du barbecue à gaz, propose également toute une gamme d’équipement de cuisine outdoor. La marque est présente au Canada, en Amérique latine, en Australie ainsi qu’en Europe. Basé à Columbus, en Géorgie aux Etats-Unis, Char-Broil® a récemment ouvert son siège européen à Hambourg, en Allemagne. En parallèle, Char-Broil®, développe une gamme de cuisines extérieures, avec les marques Oklahoma Joe’s®, New Braunfels Smoker Company® et Thermos®. Char-Broil® est aujourd’hui le leader de la technologie de cuisson Tru-infrared™. http://charbroil.fr/