Parcours santé en forêt

Il est temps de bouger ! Allons nous dépasser en plein air dans un parcours jalonné d‘obstacles naturels comme des traversées de rivières, passage sous des rondins, sauts de troncs,… dans un parc de 85 hectares de forêt proche de Blois (41), Go ! Ce parcours d‘obstacles est la toute nouvelle activité de Loisirs Loire Valley, une expérience fun dans un cadre incroyable pour se remettre en forme.

Inspiré du fameux parcours du combattant de l’armée, cette activité est surtout un réel moment de plaisir entre amis et famille. On peut y ajouter un défi physique et un effort d’endurance mais le parcours d’obstacles de Chouzy-sur-Cisse a la spécificité d’être accessible à tous. Deux distances sont possibles, un circuit amateur de 4 km pour la remise en forme et pour faire en famille, puis un circuit expert de 10 km pour les plus sportifs. Cette activité allie course à pied, franchissements d’obstacles et défis pour le fun.

Vous avez déjà certainement entendu parlé des Spartan Race et des FunRuns, ces courses qui font fureur. A Loisirs Loire Valley, on retrouve les obstacles traditionnels de ce type de course mais l’ambiance est tout autre. Déjà l’environnement qui nous propulse dans un bain de forêt, avec les acacias et les chênes sur 85 hectares ainsi que le réservoir de biodiversité qui en découle. Le chant des oiseaux qui égayent notre chemin, l’odeur de la nature ou encore la vue des animaux qu’on peut croiser sont autant d’éléments qui nous apportent une déconnection ou plus exactement une connexion à la nature. De plus, les obstacles de cette base de loisirs ont l’originalité d’être essentiellement naturels, fabriqués avec le bois de la forêt ou de la récupération, un parcours 100 % nature.

Parmi la ribambelle d’obstacles qui jalonnent le parcours, citons le grimpé de poteau, le saute-mouton, le ramper sous des rondins de bois, la traversée de rivière via un tronc ou via une corde, le mur de varap en bois, le tractage de charge,… mais nous gardons un peu de suspense, va falloir venir tester. Et franchement cette activité est idéale pour reprendre une activité physique, après cette crise sanitaire. Normalement, la base est la course à pied, courir entre les obstacles, cependant le parcours peut aussi se faire aussi en marchant. Chacun le fait à son rythme. L’entraide est présente dans la forêt, aussi bien sur des petits conseils des autres coureurs comme un soutien physique et aussi moral. On peut aussi pimenter l’expérience, des pénalités peuvent être infligées lors d’un échec sur un obstacle, faire 30 burpees, cet exercice qui consiste à aller au sol, se relever, sauter en claquant dans ses mains, rires entre copains garantis !

Le parcours fédère des gens de tous horizons et de tous niveaux. Le sportif confirmé y verra un exercice d’endurance et la possibilité de se surpasser. Pour les autres, ce sera l’occasion de relever un défi et se fixer un objectif. Et pour tous de l’amusement et de la satisfaction personnelle ou collective. Car quand on fait un parcours à plusieurs, on a vite fait de se prendre au jeu ! Idéal pour souder une équipe en entreprise, pour performer avec son club de sport, pour rire avec son centre de loisirs ou se motiver avec son association, l’expérience est de toute façon ludique et inoubliable.

Connu pour ces diverses activités nature avec par exemple la création l’année dernière des filets suspendus, le mythique sentier pieds nus ou encore le tir à l’arc, ce parc allie l’aventure et la détente au cœur de la forêt.

www.loisirs-loirevalley.com

Informations pratiques :

Saison : Toute l’année (ouverture selon les décisions gouvernementales)

Horaires : 7J/7 de 10H à 19H en juillet et août, de 10H à 17H du mercredi au dimanche en juin, septembre et octobre (bien vérifier avant sur le web).

Durée activité :

Parcours amateur : environ de 30 minutes à 1H

Parcours expert : environ 1H à 2H

Réservation obligatoire : possible par tél : 09 75 60 67 64 ou via loisirs-loirevalley.com

Tarifs Parcours d’obstacles :

Parcours amateur : 19 €

Parcours expert : 29 €

Activité à partir de 12 ans

Covid 19 : Toutes les « mesures barrières » et consignes liées au Covid sont appliquées à Loisirs Loire Valley

Adresse : Domaine de la Pépinière 41150 Chouzy sur Cisse (info GPS « Les sables »), entre Blois et Amboise